Cuerpos de seguridad del occidente de Michoacán estan bajo investigación: Alfredo Ramírez Bedolla

MORELIA, Mich. (apro).- Este día, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó que todos los cuerpos de seguridad municipales del occidente de Michoacán se encuentran bajo investigación, esto a seis días de la detención de once policías de Ecuandureo por su presunta participación en los bloqueos y quema de vehículos tras el operativo federal que devino en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”.

En rueda de prensa el mandatario informó de una reunión que sostuvo el fin de semana en el municipio de Jiquilpan con las guardias Nacional y Civil, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía del Estado, donde uno de los temas abordados fueron las investigaciones en torno a las policías municipales, donde “prácticamente todos los cuerpos de seguridad municipal del occidente del estado están bajo esta supervisión”.

La parte occidente del estado comprende a los municipios de Sahuayo, Jacona, Jiquilpan, Tangancícuaro, La Piedad y Vista Hermosa.

Para 2025 en Michoacán, sólo 50 de los 112 ayuntamientos del Estado, firmaron el Convenio de Colaboración en Materia de Seguridad con el Gobierno de Michoacán, a través del cual opera un mando coordinado entre las fuerzas de seguridad municipales y el Estado. El acuerdo permite a los municipios acceder a recursos estatales del Fondo de Fortalecimiento para la Paz (Fortapaz).

De acuerdo con los datos del Gobierno del Estado, en Michoacán operan cerca de tres mil 880 policías municipales, lo que representa un déficit de dos mil elementos en los municipios.

Previo al caso Ecuandureo, en Michoacán, durante 2025 se registró en enero la detención del director y del comandante de Seguridad de Tuxpan; en julio, cinco policías municipales de Maravatío fueron detenidos por ser presuntos reclutadores para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); en octubre, seis elementos de Buenavista fueron detenidos por portación indebida de armas y la Guardia Civil asumió las funciones de la Policía Municipal; y en noviembre, nueve elementos de Ario de Rosales fueron señalados por la Fiscalía del Estado por su presunta participación en un feminicidio, pero no fueron capturados bajo el argumento de que tenían COVID.