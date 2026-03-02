Defensor de derechos humanos de Oaxaca denuncia intimidación

OAXACA, Oax. (apro).- El defensor de derechos humanos de Unión Hidalgo, Edgar Martín Regalado, denunció que unas horas después de regresar de una reunión con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas de Secretaría de Gobernación sufrió un incidente de seguridad al registrar una serie de detonaciones de arma de fuego frente a su domicilio.

En un escrito dirigido al maestro Romeo Jiménez García, del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas, SEGOB, documentó el siguiente incidente de seguridad para proceder conforme los protocolos institucionales.

Detalló que apenas regresó de la Ciudad de México, “el viernes 27 de febrero de 2026, siendo las 21:20 horas, me encontraba en mi casa, leyendo con mi hijo menor cuando justo frente a mi domicilio se escucharon varias detonaciones con mayor estruendo de lo habitual, por el sonido me percaté que era una moto de dos ruedas rumbo al norte”.

Luego, “100 metros más adelante, aproximadamente, se oyeron otras detonaciones. Y finalmente, otros 100 metros más adelante volvieron a disparar varias veces. De inmediato, se escuchó una moto como si los actores hubieran regresado a la población, pasando de nuevo frente a mi casa (esta versión la confirma uno de mis vecinos)”.

“Anexo el mensaje vía whatsapp que recibí de una prima que vive a 200 metros al poniente de mi casa y escuchó los disparos. También, mi hermana que vive 100 metros al norte escuchó los disparos. Finalmente, mi vecino, Beto El Albañil, que vive 100 metros al norte, también escuchó los disparos”.

Al día siguiente, relató, “a las 12:25 salí por primera vez de mi domicilio con mi hijo menor y mientras yo giraba la llave de la cerradura de la malla perimetral con concertina, él se percató de un casquillo tirado en el suelo.

"Con base en mis 10 años de activista y mi nivel de activismo actual, no descarto la posibilidad de que se haya tratado de un acto de intimidación. Por cierto, estos hechos tienen una semejanza con el incidente con disparos del año 2022”.