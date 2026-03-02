Detienen a presidente municipal de Santa María Ipalapa por ejecución extrajudicial de su antecesor. Foto: Facebook: Salomón Jara Cruz

OAXACA, Oax. (apro).- Por el delito de ejecución extrajudicial del fueron detenidos el presidente municipal de Santa María Ipalapa, Emmanuel Peláez Peláez, la síndica Raquel Cruz Guzmán, y dos policías municipales, presuntamente cometida contra el expresidente municipal de esta comunidad de Oaxaca, Leobardo Gerardo Santos López, así lo confirmó la Fiscalía General de Oaxaca.

De acuerdo a las indagatorias, se estableció que el 11 de mayo de 2025, cuando el expresidente municipal de Santa María Ipalapa, Leobardo Gerardo Santos López, circulaba sobre la calle Alfonso Caso, en Ipalapa, en compañía de otras personas, elementos de la Policía Municipal le marcaron el alto; sin embargo, la unidad continuó su marcha y posteriormente se detuvo.

La Policía Municipal se dirigió a la víctima y le manifestó que tenía instrucciones del presidente municipal y de la síndica municipal para detenerlo.

Posteriormente, un elemento policial accionó su arma de fuego contra la víctima, provocándole lesiones que derivaron en su muerte.

A partir de estos hechos, la Fiscalía inició las investigaciones ministeriales correspondientes mediante trabajos de inteligencia criminal y en coordinación con el Gabinete de Seguridad desplegó un operativo coordinado que permitió la detención de E.P.P., presidente municipal de Santa María Ipalapa; R.C.G., síndica municipal; así como de A.C.S. y A.H.S., quiénes son elementos de la Policía Municipal de la localidad.

En el operativo participaron la Fiscalía General de Oaxaca junto con el Gabinete de Seguridad integrado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo y Coordinación e Inteligencia (C5i).

A los detenidos se les imputa el delito de ejecución extrajudicial y fueron puestos a disposición del juez de control para que determine su situación jurídica.