Febrero registra 108 homicidios dolosos en Sinaloa y cinco feminicidios

CULIACÁN, Sin. (apro).- En febrero la Fiscalía General del Estado (FGE) registró 108 homicidios dolosos en su estadística junto a cinco casos por feminicidio, entre los que se encuentra el de Rubí Patricia Gómez Tagle, madre buscadora asesinada en Mazatlán el viernes 27.

Este último mes superó los casos reportados durante enero a pesar de contar con tres días menos, subiendo la incidencia en homicidios dolosos de tres casos a cuatro cada 24 horas.

En los primeros dos meses del año Sinaloa suma 214 homicidios dolosos y 14 feminicidios. Durante el último fin de semana se registraron, además, 14 asesinatos en la entidad.

Por otra parte, la Fiscalía judicializó como feminicidio agravado el caso de Rubí Patricia. Su asesinato sucedió en Mazatlán el mismo día en que estuvo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y un día más tarde la autoridad investigadora lo clasificó de ese modo.

En Sinaloa, la pena base por feminicidio es de 30 a 50 años y la pena máxima catalogada como feminicidio agravado es de 60 años de prisión, más multas y la reparación integral del daño.?

Esta sanción aplica cuando se acredita la privación de la vida de una mujer por razones de género, con agravantes como la relación de parentesco, violencia sexual o si la víctima es menor de edad, embarazada o discapacitada.

La Fiscalía informó que se tiene identificada a la persona que presuntamente cometió el delito.