Localizan sin vida a Kimberly Ramos, estudiante de la UAEM, en inmediaciones del campus Chamilpa

CUERNAVACA, Mor. (apro).— El cuerpo de Kimberly Joselin Ramos Beltrán, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), fue localizado esta tarde en una zona boscosa ubicada en las inmediaciones del campus Chamilpa de la máxima casa de estudios, 11 días después de que se reportó su desaparición y tras tres jornadas de protesta en exigencia de que las autoridades activaran la búsqueda, confirmaron autoridades judiciales.

De acuerdo con información oficial, el hallazgo se realizó en un predio del poblado de Chamilpa, al sur de Cuernavaca, en una zona boscosa que colinda con instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, donde desde el viernes trabajaba una comisión interinstitucional de búsqueda. La zona pertenece a la colonia Chamilpa y es de difícil acceso, lo que había dificultado las labores iniciales de rastreo.

La joven fue reportada como desaparecida el 20 de febrero. El 27 de febrero, familiares, amigos y compañeros realizaron una marcha por las principales calles de Cuernavaca para exigir su localización. Posteriormente, la Fiscalía General del Estado (FGE), encabezada por Fernando Blumenkron, coordinó acciones de búsqueda con apoyo de autoridades estatales y federales, reforzando operativos en distintos puntos del municipio.

Ese mismo día fue detenido Jared Alejandro “N”, exnovio de la estudiante, señalado por su probable responsabilidad en la desaparición. Como parte de las diligencias, autoridades realizaron un cateo en una cabaña propiedad de su familia, donde fueron localizados el teléfono celular de la víctima, su credencial para votar y su bolso.

Fuentes de la FGE indicaron que, además del detenido, existe al menos otra persona cercana al joven que podría estar relacionada con el feminicidio, por lo que las investigaciones continúan.

El caso se desarrolla en el contexto de tres jornadas de protesta encabezadas por integrantes de la comunidad universitaria, quienes cuestionaron la actuación de la rectora de la UAEM, Viridiana Aydeé León Hernández, ante los primeros reportes de desaparición. Durante las movilizaciones también fue recordado el caso de Aylin Rodríguez, estudiante de la Facultad de Psicología que en abril de 2025 fue víctima de feminicidio, presuntamente a manos de su pareja, también alumno de la institución.

En el marco de estas protestas, estudiantes denunciaron dos intentos de secuestro contra mujeres dentro del campus en la última semana, además de asaltos y robo de vehículos en las instalaciones de Chamilpa.

La rectora difundió este lunes un mensaje en video en el que expresó solidaridad con la familia y aseguró que la universidad se mantendrá atenta al desarrollo de las investigaciones. En el mismo pronunciamiento calificó como violentas las acciones de estudiantes que ingresaron al primer piso de Rectoría, luego de que —según denunciaron los propios alumnos— la rectora los dejó plantados en una reunión de seguimiento previamente acordada para atender la crisis de inseguridad en el campus.

En un escueto comunicado, la Fiscalía de Morelos confirmó el hallazgo y aseguró que continúan las investigaciones.