Sepelio de “El Mencho”: En un ataúd dorado, con música de banda y grúas con coronas de flores

GUADALAJARA, Jal. (apro).- Dentro de un ataúd dorado, en una carroza blanca, llegó al panteón Recinto de la Paz el cuerpo que fuentes federales indicaron correspondería a Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El cortejo salió a las 11:15 horas de Funerales La Paz, en la colonia San Andrés. Dos carrozas encabezaron el trayecto: la blanca con el cuerpo y una dorada en la que viajaba un gallo monumental elaborado con flores rojas y plumas, además de otro arreglo floral de rosas rojas que en la funeraria portaba un listón con las siglas del CJNG.

Carroza dorada. Foto: Elizabeth Rivera Avelar

La procesión avanzó por las avenidas Javier Mina, Juárez y Vallarta hasta tomar avenida Aviación rumbo al cementerio privado Recinto de la Paz. Una avanzada de la Policía Vial en motocicletas abrió paso.

A las 12:02 horas, casi de inmediato tras la llegada, la música de banda rompió el silencio con “Y si me matan” y “Un puño de tierra”, mientras el ataúd ingresaba a la capilla religiosa ubicada al interior del cementerio privado.

Carroza blanca. Foto: Elizabeth Rivera Avelar

Seis grúas transportaron en sus plataformas cerca de 120 coronas florales que llegaron detrás del cortejo. El féretro dorado descendió de la carroza blanca y el gallo rojo fue bajado de la dorada. En el acceso principal del parque funeral y en el perímetro, elementos del Ejército y de la Guardia Nacional mantuvieron posiciones fijas.

Zona vigilada. Foto: Elizabeth Rivera Avelar

Mujeres jóvenes, altas y delgadas, vestidas de negro y con ropa y accesorios de marca, que acudieron el domingo a la funeraria, que trascendió que fueron contratadas ex profeso para hacerse presentes en la despedida, también llegaron este lunes al sepelio.

El Recinto de la Paz permaneció bajo resguardo de elementos del Ejército mexicano y de la Guardia Nacional, con presencia esporádica de la Policía Estatal de Jalisco hasta las 15:30 horas.

La escena transmitía control y tensión, pero el acceso permaneció abierto para quien quisiera ingresar. Este lunes casi no hubo revisiones, a diferencia del domingo, cuando elementos de la Guardia Nacional inspeccionaron cada vehículo que entraba al camposanto. Solo una grúa con la leyenda “Grúas Oceguera”, que también transportaba arreglos florales, fue revisada con mayor detalle.

Un joven salió del panteón con la cabeza ensangrentada y dos dientes rotos a las 14:02. Se identificó como Emilio Previtali, estudiante italiano de intercambio del Tec Guadalajara. Dijo que ingresó para tomar fotografías del sepelio “porque tenía curiosidad” y que varios hombres lo golpearon y le arrebataron dos cámaras, un teléfono celular y su mochila. Abandonó el lugar lesionado por su propio pie, en compañía de alguien que lo esperaba en el exterior. Joven agredido. Foto: Elizabeth Rivera Avelar

Después de la inhumación, la mayoría de los asistentes se retiró del lugar antes de las 15:00 horas, horario habitual de cierre. El cementerio clausuró las puertas.

Hacia las 15:30 horas, el operativo federal comenzó a disminuir y los vehículos blindados y patrullas federales se retiraron de forma gradual. El lugar quedó bajo la vigilancia de custodios privados del cementerio.

Aunque el cementerio estuvo custodiado por elementos federales durante 5 horas y media, en ningún momento se impidió el ingreso a personas o vehículos. Vehículos cargados de flores. Foto: Elizabeth Rivera Avelar

Tras el retiro de las fuerzas federales y al concluir el turno de la mayoría de los trabajadores del camposanto, cuando varios asistentes ya se habían marchado, la despedida continuó en el interior con un grupo reducido. A puerta cerrada y con música de banda, el adiós siguió en privado.

Afuera, una grúa más llegó cargada de coronas de flores rojas y blancas. El tráfico sobre la avenida Ramón Corona avanzaba con normalidad, ajeno a que a unos metros despedían el cuerpo de quien se dice fue y correspondía al del fundador y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.