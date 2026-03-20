Cae “El Kilo”, presunto líder criminal que operaba en la frontera entre Veracruz y Oaxaca

OAXACA, Oax. (apro).- Las fuerzas federales y estatales capturaron a “El Kilo”, presunto jefe de plaza de una célula criminal que operaba en la zona limítrofe entre Oaxaca y Veracruz, confirmó la Fiscalía General de Oaxaca.

J.A.H.V., alias “El Kilo”, estaría ligado a delitos como huachicol y trasiego de drogas, cobro de piso, extorsión, secuestro, narcomenudeo y homicidio, razón por la que fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

En el operativo, coordinado por la Fiscalía de Oaxaca, participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), la Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional y Policía Estatal.

Según la información proporcionada, la célula criminal liderada por “El Kilo” opera principalmente en municipios fronterizos de la región de la Cuenca del Papaloapan.