Caen síndica, dos regidores y mando policiaco de Chavinda, Michoacán, en posesión de arma y drogas

Los detenidos: Ana Laura “N”, síndica municipal, junto con los regidores Paulo César “N”, y Jesús “N”, junto con César Adrián “N”, subdirector de Seguridad Pública Municipal. Foto: Fiscalía General del Estado de Michoacán

MORELIA, Mich., (apro) .- En una acción coordinada entre autoridades estatales y federales, el jueves 19 fue detenida la síndica, dos regidores y el subdirector de seguridad del municipio de Chavinda en posesión de armas, narcóticos y equipo táctico.

Se trata de una tercera parte del Cabildo del municipio gobernado por Movimiento Ciudadano, en la región occidente de Michoacán. La Fiscalía General del Estado (FGE) reportó que la detención se dio en un operativo coordinado con la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE), la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Ana Laura “N”, síndica municipal, junto con los regidores Paulo César “N”, y Jesús “N”, así como César Adrián “N”, subdirector de Seguridad Pública Municipal, se encuentran presuntamente relacionados con los delitos de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, contra la salud y amenazas y su situación legal será definida en las próximas horas.

De acuerdo con lo reportado por la Fiscalía, la intervención permitió desarticular una posible red de actuación ilícita desde el ámbito municipal, y fue ejecutado como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

A los detenidos les aseguraron dos armas largas tipo fusil, una corta tipo pistola, ocho cargadores, 221 cartuchos útiles de distintos calibres, siete envoltorios con sustancia con características de cocaína, una camioneta Ford F-150 con rotulación de Policía Municipal de Chavinda, así como equipo táctico y una mochila con diversa documentación del Ayuntamiento.

El caso de Chavinda es el segundo registrado en Michoacán este 2026, de autoridades municipales detenidas por presuntos vínculos delincuenciales. El 24 de febrero fueron detenidos once policías municipales de Ecuandureo, por su presunta participación en la quema de autos y bloqueos registrados en Michoacán tras la detención y muerte de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

En 2025 hubo detenciones de servidores públicos de los municipios de Tuxpan, Maravatío y Ario de Rosales.