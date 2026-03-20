Candidatura por San Luis Potosí tensa la relación entre Morena y el PVEM

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el Senado de la República, el coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Velasco, dio a conocer los nombres de los integrantes de su partido que buscarán una candidatura dentro de la coalición con Morena y el Partido del Trabajo (PT) para buscar una de las gubernaturas en juego en 2027.

En total fueron 11 prospectos los que mencionó, entre ellos la senadora Ruth González, esposa del actual gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo.

El anuncio causó revuelo entre los morenistas y, al día siguiente, el vicecoordinador de la bancada del Senado, Higinio Martínez, afirmó que ellos no apoyarían una postulación que implique nepotismo.

"Todos tenemos derecho a tener deseos y a expresarlos. La realidad va a ser la que se imponga. Morena no apoya el nepotismo, legal o de alguna manera disfrazado. No lo va a permitir. Si alguien lo quiere llevar a cabo está en su derecho, pero Morena no", dijo en entrevista.

Por su parte, Manuel Velasco afirmó que, si no apoyan su propuesta para la gubernatura de San Luis Potosí, ellos contendrán solos, como ya lo hicieron en 2021 y 2024.

"Los estatutos de cada instituto político sí son importantes, pero se hace un reglamento para la coalición. Lo que nosotros hemos planteado en el caso específico de San Luis Potosí, que es una gubernatura que el Verde ganó sin alianza en el 2021, y que nosotros vamos a apoyarlos en la mayoría de las gubernaturas, pues que exista solidaridad en la gubernatura que nosotros tenemos en estos momentos”, dijo.

“Si no desean ir con nosotros, que nosotros deseamos que sí se mantenga la coalición en San Luis, pues ya es una decisión de ellos, y también estamos listos y preparados para ganar otra vez solos, como fue en el 2021, en el 2024 y así será en el 2027", agregó.

La reforma aprobada en el 2025 que impide el nepotismo tiene su entrada en vigor en 2030, por lo que la ley no impide que la senadora del PVEM busque contender por San Luis Potosí. Sin embargo, para Morena la norma aplica desde 2027, ya que así lo estipularon en sus estatutos.