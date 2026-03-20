Detectan dos casos de miasis por gusano barrenador en humanos en la Huasteca de San Luis Potosí

Dependencias de salud implementaron acciones preventivas tras la detección de infecciones por gusano barrenador en personas en municipios de la Huasteca.. Foto: Gobierno de México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Autoridades de salud confirmaron dos casos de miasis en humanos en municipios de la región Huasteca de San Luis Potosí, lo que derivó en la activación de protocolos de vigilancia epidemiológica y acciones sanitarias preventivas en esa zona del estado. El diagnóstico fue validado por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), informaron autoridades estatales el 20 de marzo de 2026.

La Secretaría de Salud de San Luis Potosí reportó que los casos corresponden a dos mujeres residentes de los municipios de Tamasopo y San Martín Chalchicuautla, quienes presentaron infestación por larvas en heridas abiertas. Ambas pacientes recibieron atención médica y permanecen bajo seguimiento clínico, de acuerdo con información difundida por autoridades sanitarias estatales en la misma fecha.

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La dependencia indicó que las infecciones fueron clasificadas como miasis cutánea causada por la mosca conocida como gusano barrenador del ganado, cuyo nombre científico es Cochliomyia hominivorax. Este insecto deposita huevos en lesiones o heridas expuestas, lo que permite el desarrollo de larvas que se alimentan del tejido vivo.

Las autoridades señalaron que se estableció coordinación entre instancias de salud pública y organismos de sanidad animal para la implementación de medidas de control y prevención en comunidades de la región.

Autoridades despliegan brigadas sanitarias y establecen vigilancia epidemiológica en municipios de riesgo

Tras la confirmación de los casos, brigadas sanitarias iniciaron recorridos de vigilancia epidemiológica en localidades de la región Huasteca. Las acciones incluyen la identificación de posibles nuevos casos, la revisión de condiciones sanitarias y la difusión de medidas preventivas dirigidas a la población.

El Gobierno del Estado de San Luis Potosí informó en un comunicado publicado el 10 de enero de 2026 que se mantiene coordinación con autoridades federales para prevenir la propagación del gusano barrenador mediante cercos sanitarios, vigilancia en zonas ganaderas y seguimiento epidemiológico en comunidades rurales.

Las autoridades estatales señalaron que estas acciones forman parte de una estrategia preventiva implementada antes de la confirmación de los casos humanos y que continuará durante las siguientes semanas.

La Secretaría de Salud indicó que las brigadas también realizan actividades de orientación comunitaria para promover la atención médica oportuna en personas con heridas y para informar sobre medidas de higiene y cuidado de lesiones.

México acumula más de 130 casos humanos de miasis y mantiene programas nacionales de control sanitario

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) informó en su Monitor Zoosanitario publicado el 5 de febrero de 2026 que México registraba en ese momento 135 casos humanos acumulados de miasis por gusano barrenador hasta la semana epidemiológica correspondiente a enero de 2026.

El informe oficial señala que los casos se han detectado principalmente en entidades del sur y sureste del país, entre ellas:

Chiapas

Campeche

Guerrero

Oaxaca

Tabasco

Quintana Roo

Veracruz

Yucatán

También se reportaron cinco fallecimientos en pacientes que presentaban esta infestación, aunque las autoridades indicaron que la causa básica de muerte no se atribuyó directamente al parásito.

El organismo federal informó que el gobierno mantiene un programa nacional de control biológico que consiste en la liberación de moscas estériles para reducir la reproducción del insecto. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural reportó en un comunicado emitido en mayo de 2025 que se han dispersado más de 885 millones de moscas estériles como parte de esta estrategia sanitaria.

Las autoridades federales indicaron que estas acciones se concentran en regiones donde se han identificado focos de infestación en animales y personas.

Autoridades registran antecedentes recientes de casos humanos en otras entidades del país

Los Servicios de Salud de Oaxaca informaron en un comunicado publicado el 31 de enero de 2026 que se confirmaron seis casos de miasis en personas entre 2025 y 2026 en esa entidad. Las autoridades señalaron que los pacientes recibieron atención médica y se implementaron protocolos de vigilancia epidemiológica para prevenir nuevos casos.

Por su parte, la Secretaría de Salud de Guerrero informó el 26 de enero de 2026 que atendió un caso probable de miasis en un paciente con enfermedades crónicas, lo que motivó el reforzamiento de la vigilancia epidemiológica en la región.

Registros oficiales citados en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Unión publicados en abril de 2025 documentan que el primer caso humano confirmado de miasis por gusano barrenador en México correspondió a una mujer residente en el estado de Chiapas. La detección activó medidas de vigilancia sanitaria en esa entidad.

Las autoridades sanitarias indicaron que la vigilancia epidemiológica se mantiene activa en regiones rurales y zonas con actividad ganadera, donde las condiciones ambientales pueden favorecer la presencia del insecto.

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