Detienen al presunto asesino de cinco personas abandonadas en la Feria de Puebla

PUEBLA, Pue. (apro).- La Fiscalía General del Estado informó que detuvo a Axel Daniel N., de 30 años, a quien identifica como responsable de haber asesinado a cinco personas, cuyos cuerpos emplayados fueron abandonados en la batea de una camioneta el 12 de abril de 2025 en la zona de Los Fuertes, unos días antes de que en ese lugar iniciara la Feria de Puebla.

La autoridad señala que, según sus investigaciones, el ahora detenido junto con otras personas que ya fueron identificadas, asesinaron a las cinco personas que fueron privadas de su libertad en un domicilio de la colonia Infonavit Amalucan.

“Tras los hechos, los cuerpos fueron abandonados en las inmediaciones del recinto ferial, al interior de un vehículo, junto con un mensaje alusivo a un grupo delictivo”, indica la FGEP.

Agrega que Axel Daniel fue detenido este 19 de marzo en el área de estacionamiento de la caseta de vigilancia de la Unidad Habitacional FOVI La María de esta ciudad.

La Fiscalía señala que continuará las investigaciones para esclarecer totalmente esos hechos.