Diputados morenistas exigen destitución del fiscal de Guanajuato por errores en entrega de cuerpos

GUANAJUATO, Gto., (apro) .- Por los reiterados errores de la Fiscalía de Guanajuato (FGE) en la entrega de cuerpos a las familias, la bancada de Morena en el Congreso local pidió a la gobernadora, Libia García Muñoz Ledo, iniciar con el proceso de remoción del fiscal Gerardo Vázquez Alatriste, a un año de que llegó a la institución.

El diputado Abraham Ramos Sotomayor afirmó que los errores forenses constituyen violaciones graves a los derechos humanos, una de las causales previstas en la ley para la remoción del titular de la Fiscalía, pero es una facultad que únicamente tiene la gobernadora.

El diputado de Guanajuato, Abraham Ramos Sotomayor. Foto: Especial.

La Ley Orgánica de la Fiscalía solo contempla dos supuestos para remoción: incumplir de manera reiterada con las obligaciones institucionales y participar, tolerar, consentir o apoyar violaciones graves a los derechos humanos.

En las últimas semanas se han hecho públicos dos casos en los que la FGE se equivocó al entregar los cuerpos a las familias. El último ocurrió el fin de semana con los cuerpos de cuatro hombres fallecidos en un accidente automovilístico, luego del compromiso que hizo frente a legisladores de cambios en protocolos para la no repetición.

"El fiscal Vázquez Alatriste vino a este Congreso y le prometió, no al Congreso, a los guanajuatenses, que no volvería a ocurrir un error, pero bastaron 48 horas después de la promesa para que volviera a suceder lo mismo".

Ramos Sotomayor denunció que hay un patrón institucional de violaciones a los derechos humanos, porque Gerardo Vázquez en su primer año al frente de la Fiscalía no solo se han denunciado los errores forenses, sino que los datos personales de miles de víctimas han quedado expuestos luego de dos hackeos a las bases de datos de la institución.

Además, el diputado de Morena expuso que la opacidad ha sido una característica del fiscal que asumió el cargo en febrero del año pasado, luego de la forzada salida anticipada de Carlos Zamarripa Aguirre, como compromiso de campaña de la ahora gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo.

"La Ley y los hechos nos demuestran que en Guanajuato la procuración de justicia aún no llega, y no llegará mientras el fiscal Vázquez Alatriste se encuentre al frente del cargo".

Al ser competencia exclusiva de la gobernadora la remoción del fiscal, el diputado de Morena pretende que desde el Congreso local salga un exhorto dirigido a Libia García Muñoz Ledo, pero legisladores panistas dijeron estar en contra de la propuesta, al considerar que no es necesario un cambio de titular.

"El fiscal recibió una Fiscalía también con ciertos elementos que no estaba todo al 100, ¿verdad?", dijo la diputada panista Ana María Esquivel, para luego señalar que Vázquez Alatriste ha mostrado disposición para que no se repitan los errores.

Además, Morena planteó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la Fiscalía para obligar al titular a rendir un informe claro y medible.

Se propone la obligación de informar, de manera desagregada: el número total de carpetas de investigación abiertas, incluyendo denuncias recibidas, carpetas judicializadas, en archivo temporal y definitivo, en investigación, con determinación de no ejercicio de la acción penal y aquellas resueltas por mecanismos alternativos.

La iniciativa también establece que el informe deberá incluir los resultados de las fiscalías especializadas, los casos de alto impacto resueltos y datos específicos sobre víctimas: número de personas atendidas; medidas de protección emitidas; uso de los recursos del Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas u Ofendidos del Delito y demás ayudas otorgadas, además de las acciones de acompañamiento realizadas.