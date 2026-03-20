Exigen localización del defensor nahua Gabriel Pelayo; lleva dos años desaparecido

MORELIA, Mich. (apro).- Familiares e integrantes del Colectivo Buscando a Pelayo se manifestaron este jueves 19 de marzo en Morelia para exigir a la Fiscalía General del Estado resultados en las investigaciones sobre el paradero del defensor nahua José Gabriel Pelayo Salgado.

El profesor y defensor ambiental de la comunidad de Coahuayula, municipio de Chinicuila, fue desaparecido el 19 de marzo de 2024 y, “a pesar de la gravedad del caso, no se han registrado avances significativos en la investigación”, denunciaron los manifestantes esta tarde en la Plaza de Armas de la capital michoacana.

En su mensaje recordaron que “la Fiscalía Regional de Coalcomán, que al momento de la desaparición de Gabriel Pelayo tenía como fiscal a Sandra Perales, no logró localizar ni entrevistar a la última persona que vio a José Gabriel antes de su desaparición, quien podría aportar información clave para esclarecer los hechos o incluso estar involucrado en ellos”.

Yulissa Pelayo, hija del defensor, demandó resultados en las investigaciones, una búsqueda efectiva y garantías de protección a los defensores del territorio: “Nombrar a José Gabriel es resistir al olvido; es afirmar que su vida importa y que su ausencia no será normalizada”.

También denunciaron que las acciones de búsqueda se realizaron principalmente en los primeros momentos posteriores a su desaparición y que, después de eso, no han existido esfuerzos sostenidos por parte del Estado para continuar con su localización. “Decirlo con claridad no es confrontación, es una exigencia de verdad: el Estado le ha fallado a José Gabriel Pelayo Salgado”.

De manera paralela, la ONU-DH se pronunció este día a través de sus redes sociales, alentando a continuar con la búsqueda de Pelayo “y avanzar en la investigación de los hechos, considerando su labor en la defensa del territorio y el medio ambiente”.

Tras la desaparición del también fundador del Consejo Popular de Chinicuila, los ataques del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en contra de la comunidad nahua de Coahuayula han sido permanentes, incluidos aquellos con drones y explosivos, así como con la colocación de minas terrestres