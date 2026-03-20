Gobierno de Sheinbaum promete inaugurar el puente Nichupté de Cancún ahora para abril

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo. (apro).- La inauguración del puente vehicular Nichupté de Cancún, que se ofreció para el final del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, fue una vez más prometida para finales de abril próximo.

Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), garantizó la apertura de la vialidad, que atraviesa por más de 11 kilómetros por la emblemática laguna Nichupté, de Cancún, para abril próximo.

Este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum recorrió la obra durante su visita a la entidad.

“Todo indica que el puente estará abierto hacia finales de abril”, enfatizó el funcionario durante la presentación de la obra vial en el marco de la conferencia de prensa ofrecida por la jefa del Ejecutivo en Cancún.

Pero no es la primera ocasión que se promete la conclusión y apertura del proyecto. Esto se viene haciendo desde 2023, cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador había adelantado su estreno junto con el Tren Maya.

La última vez que funcionarios de la SICT en Quintana Roo adelantaron la conclusión de los trabajos fue a finales del año pasado con miras a una apertura entre enero y febrero último, que finalmente no ocurrió.

Proceso, en su edición de febrero, publicó un recuento de los inconvenientes técnicos tras ser iniciada las labores de edificación sin estudios ambientales óptimos, además del sobrecosto que ha tenido la obra, porque pasó de un presupuesto inicial de alrededor de 4 mil 335 millones de pesos, a los 10 mil 899 millones 948 mil 143 pesos que se ejercen para concluir el proyecto.

Asimismo, las observaciones por más de 95 millones de pesos faltantes detectados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), sólo del ejercicio fiscal 2023.

Esta mañana, Claudia Sheinbaum recorrió la obra a bordo de un vehículo acompañada de la gobernadora Mara Lezama Espinosa. Recordó que la construcción de la infraestructura fue iniciada durante el sexenio de AMLO y reiteró que será inaugurado a finales de abril próximo.

“Es el puente más largo sobre una laguna en toda la República”, dijo Sheinbaum. La infraestructura pretende acortar los tiempos de traslados a la zona hotelera desde las vialidades que conectan con el Aeropuerto Internacional de Cancún, pues se busca pasar de un tiempo de desplazamiento con una duración de más de una hora, a sólo 10 minutos.