Niña de 7 años muere durante fuego cruzado de ataque armado en Tabasco. Foto: Fiscalía General del Estado de Tabasco

VILLAHERMOSA, Tab., (apro).- Una niña de siete años murió este viernes tras quedar en medio de un ataque armado ocurrido la noche del jueves en la carretera Villahermosa–Reforma, a la altura de la ranchería Río Tinto segunda sección, en el municipio de Centro.

De acuerdo con reportes oficiales y versiones de habitantes, la menor recibió impactos de bala durante una balacera entre civiles que dispararon contra un automóvil Aveo gris en el kilómetro 21 de esa vía.

La víctima fue trasladada a un hospital con heridas en el tórax y el abdomen; sin embargo, falleció pese a los intentos médicos por salvarle la vida.

En el sitio del ataque, autoridades localizaron el vehículo con placas de Tabasco, el cual presentaba múltiples impactos de arma de fuego en el parabrisas, la salpicadera izquierda y la puerta trasera. En la unidad viajaban un hombre y una mujer que resultaron lesionados y fueron llevados por particulares a un centro médico antes del arribo de las corporaciones de seguridad.

Según testimonios, los agresores se desplazaban en un taxi y una motocicleta, desde donde abrieron fuego contra el automóvil y posteriormente habrían privado de la libertad a sus ocupantes.

Tras los hechos, la unidad fue asegurada y puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET), que inició las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.

Versiones sobre la ubicación de la menor al momento del ataque difieren: algunas indican que viajaba en el automóvil baleado, mientras que otras señalan que se encontraba en la calle cuando ocurrió la agresión.