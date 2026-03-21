Caso Ayotzinapa: Localizan restos óseos de 2014 en funeraria El Ángel, de Iguala

El recorrido de los padres de los normalistas por las instalaciones de la funeraria, que tenía concesionados los servicios de la Semefo. Foto: Cortesía Tlachinollan

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 y autoridades federales realizaron un recorrido por los crematorios de la funeraria El Ángel en Iguala.

Ahí se les informó que durante un cateo pasado fue hallada una bolsa sellada con restos óseos del año 2014.

La diligencia inició a las 10 de la mañana y concluyó después de la 1 de la tarde en las instalaciones de la funeraria El Ángel, ubicada en la carretera federal México-Acapulco, cerca del crucero que conduce a la altura de la comunidad de Iguala.

La funeraria, propiedad del empresario detenido Rodolfo Rueda Mazón, fue asegurada desde el 9 de octubre de 2025. En sus instalaciones está el Servicio Médico Forense (Semefo), cateado el 8 de diciembre del mismo año.

En el recorrido de este viernes participó una comisión de 15 padres y madres, así como representantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

Acudieron el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), Mauricio Pazarán Álvarez; el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Félix Arturo Medina Padilla; y la secretaria técnica de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (Covaj), Claudia Galindo de la Rosa.

Así como agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Guardia Nacional.

También llegaron estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

El abogado de los padres y madres de los 43, Isidoro Vicario Aguilar, informó que asistieron al llamado de una convocatoria que recibieron el martes pasado en la que especificaba que el recorrido partía “sin que existan indicios que supongan un hallazgo extraordinario”.

Les informaron que a raíz de un cateo realizado en octubre de 2025 detuvieron a una persona e iniciaron los trabajos para hallar indicios sobre el caso de los 43.

“Al realizar las búsquedas encontraron algunos restos óseos en una bolsa que está etiquetada con el año 2014, de los que no se han realizado los estudios.

Ese es el tema importante y rescatable de los padres, enfatizó.

“Esa bolsa que fue encontrada en esa funeraria cuando se hizo el cateo. Y se dijo que se hará una búsqueda más integrada.”

En el lugar, aseguró el abogado, existen dos hornos crematorios, pero esos hornos en 2014 estaban en otro lugar.

“Hoy la funeraria y sus crematorios está pegada con el Semefo, pero antes estaba en un lugar distinto.”

En la diligencia también se les informó a los padres que las autoridades han encontrado irregularidades administrativas de la funeraria y el Semefo.

Cuando se cometió la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en el 2014 el Servicio Médico Forense ya estaba concesionado a la empresa.

“Se hizo una inspección, (las autoridades) llevan una semana realizando los trabajos de búsqueda, entre ellos excavar para ver si encuentran algún resto óseo que sea susceptible de estudio”, dijo.

Hasta el momento, afirmó, no se puede decir que se haya encontrado un resto que indique que se trata de alguno de los estudiantes desaparecidos, sin embargo, a los padres les generó inquietud la bolsa etiquetada del 2014.

Los padres pidieron a las autoridades que sea el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) el que realice los estudios a los restos del 2014.

La bolsa contiene restos óseos y permanece sellada.