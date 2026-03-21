Centro de Derechos Humanos denuncia robo en sus oficinas en Tapachula

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- El Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova denunció públicamente el allanamiento y robo de sus oficinas en Tapachula durante la madrugada de este viernes 20 de marzo.

Al denunciar públicamente los hechos, el organismo señala que se trata de un ataque dirigido. “La intrusión ocurrió alrededor de las 2:00 a.m. Los responsables ingresaron por el patio trasero del inmueble e intervinieron estratégicamente las cámaras de seguridad antes de registrar las instalaciones”.

De acuerdo con el centro, “a pesar de haber otros objetos de valor en el lugar, los atacantes se centraron exclusivamente en equipos de cómputo y teléfonos celulares, documentación sensible vinculada a la defensa de derechos humanos e información estratégica de acompañamiento a personas en movilidad”.

Lo anterior, destaca Fray Matías de Córdova, “sugiere que el robo tuvo como objetivo específico obtener información relacionada con nuestra labor", por lo que este incidente pone en riesgo directo tanto al equipo de trabajo como a las personas que reciben su apoyo.

Falla el Mecanismo de Protección

El Centro Fray Matías denunció la grave omisión y demora por parte de las autoridades encargadas de su seguridad. A pesar de contar con medidas activas del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la respuesta estatal fue insuficiente.

Tras percatarse del allanamiento, los defensores explicaron que se comunicaron de inmediato con el Mecanismo, sin embargo, y pese a la insistencia, los elementos de seguridad se presentaron en el lugar varias horas después de la solicitud.

“Un patrón de hostigamiento, es que este suceso no es un hecho aislado” manifestó la organización al recordar que en los últimos meses han enfrentado diversos incidentes de seguridad que ya habían sido notificados a las autoridades competentes.

“Por lo que estos actos para el Centro evidencian un patrón sistemático de vigilancia, criminalización y persecución contra quienes defienden derechos humanos en la frontera sur de México.

“Ante la gravedad de los hechos, el CDH Fray Matías de Córdova exige una respuesta inmediata e implementación de medidas de protección adecuadas y efectivas por parte del Gobierno Federal.

“Garantías de seguridad para que el equipo pueda continuar su labor sin represalias, y que se lleva a cabo una investigación exhaustiva sobre el robo de información y el allanamiento de su sede”.

Finalmente, la institución reafirmó que este acto intimidatorio no detendrá su compromiso con la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes y en contexto de movilidad.

En la frontera sur de México, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C, es el referente más destacado por su labor independiente y de acompañamiento directo a personas en contextos de movilidad (migrantes, solicitantes de asilo, refugiados y desplazados.