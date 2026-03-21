Derrame de petróleo ya se extendió 630 kilómetros, de Veracruz a Tabasco (Mapa interactivo)

Limpieza del crudo derramado en la Laguna del Ostión, en Veracruz. Foto: Cortesía Red del Corredor Arrecifal del Golfo de México

XALAPA, Ver. (apro).- El derrame de petróleo en el Golfo de México se ha extendido a lo largo de 630 kilómetros, desde Veracruz hasta Tabasco, dejando 51 sitios con presencia de chapopote, fauna y flora afectada, lo que configura un desastre ambiental con impacto en cientos de comunidades, advirtió la Red del Corredor Arrecifal del Golfo de México.

De acuerdo con monitoreos comunitarios, se han encontrado al menos 7 tortugas marinas, 2 delfines, 2 manatíes y 1 pelícano afectados por hidrocarburos, la mayoría de ellos sin vida. Asimismo, se reportan daños en los manglares de la Laguna del Ostión, donde existen especies de mangle rojo, negro y blanco, así como fauna como el cangrejo azul, protegido por la NOM-059, aves migratorias y nutrias en ríos afluentes.

La Red del Corredor Arrecifal del Golfo de México, integrada por comunidades y organizaciones ambientales, habilitó un mapa interactivo para documentar los reportes y actualizar en tiempo real la situación a lo largo de la costa, que abarca prácticamente toda la extensión del Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México.

Aunque Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que ha recuperado cerca de dos toneladas de hidrocarburo, las comunidades señalaron que existen 26 sitios que no han recibido atención.

En nueve puntos, la limpieza ha sido realizada únicamente por habitantes; en otros ocho, participan autoridades junto con comunidades, y en ocho más, los trabajos han sido encabezados por Pemex. Además, en los últimos días se ha registrado el arribo de más petróleo a las playas, lo que agrava la contaminación y obliga a repetir labores en zonas previamente atendidas.

En un pronunciamiento la organización advirtió que las acciones de limpieza se han concentrado en playas con vocación turística, mientras que áreas alejadas de poblados y ecosistemas sensibles, como la Laguna del Ostión, permanecen sin atención. También se desconoce el estado de los 125 arrecifes coralinos y rocosos que integran el corredor, ecosistemas de gran relevancia de los que dependen aproximadamente 16 mil familias pesqueras.

“Las comunidades pesqueras, indígenas y afromexicanas enfrentan una situación de vulnerabilidad, al participar en labores de limpieza sin contar con equipo ni capacitación adecuados”, señalaron.

A ello se suman afectaciones económicas, ya que en diversos puntos las actividades pesqueras se han suspendido desde hace tres semanas, sin que hasta ahora se haya otorgado indemnización, pues los apoyos al sector no son considerados como tales. Prestadores de servicios turísticos también han manifestado preocupación ante el impacto del derrame en el inicio de la temporada vacacional.

La Red del Corredor Arrecifal advirtió que el desastre ambiental puede extenderse y agravarse, por lo que urgió a implementar acciones inmediatas de contención, limpieza y monitoreo, así como garantizar la transparencia en la información y diseñar estrategias de restauración de los ecosistemas costeros y marinos a mediano plazo.

Asimismo, hizo un llamado a la sociedad civil para sumarse a la documentación de la contingencia y apoyar las iniciativas comunitarias; a especialistas y organismos internacionales para orientar las acciones de mitigación; y a las autoridades para aplicar planes de contingencia, declarar zonas de emergencia ambiental y garantizar la reparación del daño.

Finalmente, solicitó a instancias federales suspender actividades relacionadas con hidrocarburos como medida precautoria, transparentar el origen del derrame y sancionar a los responsables, así como establecer mecanismos de protección para las comunidades y el Corredor Arrecifal del Golfo de México.

La red señaló que, hasta el momento, las autoridades no han esclarecido el origen del derrame, por lo que tampoco es posible confirmar que la fuga haya sido contenida ni identificar y sancionar a los responsables.

“Además, no se ha descartado la posibilidad de que el derrame reportado por investigadores el pasado 20 de febrero en la bahía de Campeche esté vinculado con la contaminación actual. De acuerdo con estudios científicos sobre la dinámica del Golfo de México, las corrientes marinas en esta temporada pueden trasladar hidrocarburos desde Campeche hacia las costas de Veracruz y Tamaulipas, con tiempos estimados de arribo de entre 10 y 30 días para Veracruz y de 10 a 40 días para Tamaulipas”, advirtieron.