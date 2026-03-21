Edil de Chavinda, Michoacán, llamado a declarar tras arresto de síndica, regidores y mando policiaco

MORELIA, Mich., (apro) .- Armando Pérez Mendoza, alcalde del municipio de Chavinda, fue requerido para declarar junto con otras 18 personas, tras la detención el 19 de marzo último de la síndica, dos regidores y el subdirector de seguridad del municipio.

Los testimonios recabados por la Fiscalía General del Estado (FGE) incluyen, además de los del edil, a ciudadanos y funcionarios municipales, confirmó el fiscal estatal, Carlos Torres Piña.

La detención de los cuatro servidores públicos derivó en una protesta de ciudadanos en la cabecera de Chavinda, quienes, la noche del viernes, con pancartas en mano exigieron su liberación.

“Libertad para Laura, Jesús y César”, “Fuera Armando Pérez ¡Traidor!”, “Libertad para Cabildo”, rezaban algunas de las consignas, junto con otras más cuestionando al alcalde del lugar.

De acuerdo con el fiscal estatal se están realizando las investigaciones en contra de los detenidos por posibles actos de extorsión a partir de una denuncia presentada, “por eso se actuó en coordinación con la SIE (Subsecretaría de Investigación Especializada del estado), con la Sedena, y con la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana que nos acompañó en estos operativos”.

Quienes promovieron la denuncia fueron servidores públicos del ayuntamiento y productores agrícolas de Chavinda, conforme a lo reportado por Carlos Torres, quien no descarta la posibilidad que los detenidos tengan vínculos con alguna célula delictiva en la región.

Sobre el armamento que portaban durante su detención, apuntó que habrán de cotejar si éste contaba con la autorización respectiva, y recordó que también se les detuvo en posesión de droga.

Dos semanas antes de su detención, la síndica, junto con seis regidores, emitió un documento que fue turnado tanto al alcalde, como al contralor municipal y la Auditoría Superior de Michoacán, en el que se denunciaron irregularidades en la construcción del Parque Lineal en la cabecera municipal. El oficio dirigido a la empresa Construcam consignaba una falla estructural crítica en la obra.

En 2024, cuando el hoy edil compitió por Movimiento Ciudadano para la alcaldía de Chavinda, el Tribunal Electoral del Estado emitió una sentencia invalidando la elección por echar mano de elementos religiosos durante su campaña. Finalmente, la Sala Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación echó abajo la nulidad y ratificó el triunfo de Armando Pérez.