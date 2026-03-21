“El Licenciado”, presunto homicida de Carlos Manzo, operaba red en 16 municipios de Michoacán: FGE

El fiscal estatal de Michoacán, Carlos Torres Piña. Foto: Fiscalía General del Estado de Michoacán

MORELIA, Mich., (apro) .- Una red delincuencial que operaba en 16 municipios de Michoacán, era la coordinada por Jorge Armando N, “El Licenciado”, acusado por la Fiscalía General del Estado (FGE) como presunto autor intelectual del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

De acuerdo con el fiscal estatal, Carlos Torres Piña, la red que coordinaba “El Licenciado”, abarcaba entre cinco y seis municipios de la región de Uruapan, así como un número similar de la del Bajío, más otros cuatro de la región Morelia. En el caso de la capital del estado, tenía presencia en parte del territorio municipal.

La información recabada por el Ministerio Público es resultado de las investigaciones realizadas por el asesinato de Manzo, en particular, de la extracción de información hecha al teléfono celular de Jorge Armando “N”, así como a su computadora y al disco duro de ésta.

Carlos Torres explicó que tales revisiones arrojaron elementos importantes de la red operada por “El Licenciado”, por lo que toda esa información ya fue puesta a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) para que ésta realice las investigaciones correspondientes.

Cuando “El Licenciado” fue detenido en noviembre de 2025 por ser uno de los presuntos autores intelectuales del homicidio de Carlos Manzo, las autoridades ministeriales lo señalaron entonces de ser parte de una célula delincuencial afín al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).