Exigen artesanas tsotsiles pago de más de 500 mil pesos a promotor de moda por adeudo

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, Chis. (apro).- Catorce artesanas originarias del municipio de Aldama denunciaron públicamente este 21 de marzo al artesano y comercializador Alberto López Gómez, a quien acusan de adeudarles un total de 572 mil 800 pesos por concepto de trabajos textiles entregados desde hace varios años y que hasta la fecha no han sido liquidados.



Las afectadas señalaron que López Gómez, conocido por su marca Kuxul Pok (Prenda Viva) y por su participación en eventos internacionales como la Fashion Week en Estados Unidos, ha incumplido sistemáticamente los acuerdos de pago, a pesar de existir documentos firmados y compromisos previos.



Marcelina, una de las artesanas agraviadas, detalló que el adeudo personal en su caso asciende a 144 mil 500 pesos, acumulados a lo largo de cinco o seis años.



“Me paga una pieza para que me quede callada y luego me pide más artesanías y sigue subiendo la deuda", explicó, advirtiendo que existen más mujeres en la misma situación.



Por su parte, Antonia, otra de las afectadas, manifestó que el promotor —quien también es de origen tsotsil— ha dejado de responder a sus llamadas y mensajes de texto.



En su caso, la deuda es de 93 mil 500 pesos por piezas entregadas hace tres o cuatro años.



Entre las prendas entregadas y no pagadas se encuentran:

Huipiles ceremoniales con valor de hasta 10 mil pesos; huipiles menores de 4 mil pesos, rebozos, vestidos, gabanes y blusas de diversos precios.



El pedido especial para la NFL



Uno de los puntos críticos de la denuncia refiere a un pedido especial realizado en noviembre de 2022.



Según las artesanas, Alberto López les solicitó piezas específicas (rebozos, bufandas, gabanes y cojines) con colores y diseños determinados para ser entregados a la National Football League (NFL) en Estados Unidos.



"Nos dijo que le urgían las piezas y pedimos ayuda a familiares para cumplir. Llevamos tres años y cuatro meses esperando ese pago", expresaron.



A pesar de que el pasado 15 de diciembre se estableció un calendario de pagos que debía concluir el 3 de marzo, el promotor no cumplió con las cuotas acordadas.



Las artesanas subrayaron que no están dispuestas a regalar su trabajo y que, de no obtener una respuesta inmediata, escalarán su demanda ante las autoridades estatales y federales.



"Vamos a pedir que intervenga la presidenta Claudia Sheinbaum porque es mucho el trabajo. A la que menos le debe son 12 mil 500 pesos, pero hay deudas de hasta 144 mil", sentenciaron.



Finalmente, mencionaron que, aunque conocen a la familia de López Gómez en la comunidad de Huxtón, el señalado aparentemente ya no mantiene relación con ellos y no reside en la zona, lo que ha dificultado la mediación directa.

