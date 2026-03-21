FGE reporta feminicidio en Sinaloa; suman al menos 17 mujeres asesinadas en menos de tres meses

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Foto: X @FiscaliaSinaloa

CULIACÁN, Sin., (apro) .- Un nuevo feminicidio fue reportado por autoridades en Sinaloa, un estado que acumula al menos 17 asesinatos de mujeres con corte al 9 de marzo.

De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado (FGE), el reciente feminicidio ocurrió la tarde del viernes último en la colonia Progreso, en el sur de Culiacán, cuando un grupo armado disparó contra un domicilio, dejando herida a una segunda mujer y a un menor de edad.

De las 17 mujeres asesinadas en Sinaloa hasta el 9 de marzo, son 14 casos los que han sido tipificados como feminicidios.

En 2025 Sinaloa fue el estado con más casos a nivel nacional y Culiacán, su capital, el municipio con más feminicidios en el país.

Por otra parte, la jornada de violencia en Sinaloa dejó cinco asesinatos el 20 de marzo, todos ellos en Culiacán.

De acuerdo con la Fiscalía, dos de estos casos se reportaron en la colonia Tierra Blanca en un ataque armado a un inmueble en donde una tercera persona quedó herida.