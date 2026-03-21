Matan a comisaria ejidal; suman nueve mujeres en cargos de autoridad asesinadas en gobierno de Jara

OAXACA, Oax. (apro).- Con el crimen de Nazareth Cortéz Velasco, presidenta del Comisariado Ejidal de San Pedro Totolápam, suman nueve las mujeres en cargos públicos que han sido asesinadas en el gobierno “humanista” de Salomón Jara Cruz, afirmó la organización feminista Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca.

Mientras que organizaciones del Foro en Defensa del Territorio y la Propiedad Social informaron que, durante el periodo de 1 de octubre de 2024 al 24 de octubre de 2025, precisamente en el mandato de Claudia Sheinbaum Pardo de Morena, se realizó el monitoreo “Todos sus Nombres, Todas sus Luchas” dentro de la campaña Alas y Raíces de los Movimientos Sociales en Oaxaca, donde registraron 34 asesinatos de personas defensoras en el país y 4 desapariciones forzadas, donde Oaxaca ocupó el primer lugar.

Consideran que la defensa de la tierra y el territorio y la reivindicación de un medio ambiente sano (31.6%), así como el ejercicio del derecho a la verdad y la justicia (28.9%), y derechos civiles y políticos (15.8%), representan el 76.3% de los atentados a la vida y por ende las luchas más vulnerables a la represión.

A su vez, la Red de Mujeres Ejidatarias y Comuneras del estado de Oaxaca, condenó el cobarde asesinato “de quien defendía sus derechos y protegía su territorio” Nazareth Cortés Velasco, ocurrido la madrugada del 19 de marzo en su localidad.

Además, cuestionaron el absoluto silencio de autoridades locales, federales y estatales, pese a que este asesinato se perpetró en vísperas de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a Guelatao por el natalicio de Benito Juárez García. La presidenta ha afirmado que con ella llegaban todas las mujeres, pero Nazareth Cortés Velasco ya no llegó porque la mataron.

“Su muerte es un recordatorio del riesgo que enfrentamos las mujeres en los ejidos y comunidades. Las mujeres, comuneras y ejidatarias de Oaxaca reconocemos en ella la defensa cotidiana de la tierra y de la participación de las mujeres en las decisiones agrarias” señalaron en su pronunciamiento.

En el documento, la red exigió al gobernador del estado Salomón Jara Cruz, a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a las instituciones agrarias, a la Secretaría de las Mujeres y a la Defensoría de Derechos Humanos: una investigación clara, con perspectiva de género y enfoque comunitario, para dar con los autores materiales e intelectuales.

Además, pidieron otorgar medidas de protección inmediata a mujeres que ocupan cargos ejidales en San Pedro Totolápan y cargos en las representaciones agrarias de todo el estado de Oaxaca; por último, garantizar que la defensa del territorio no sea motivo de persecución o muerte.

La integrante de la dirección colectiva de Consorcio Oaxaca, Elizabeth Mosqueda Rivera, afirmó que “Nazareth fue asesinada en un ataque armado directo. 29 disparos de arma de fuego no son un hecho aislado, son un mensaje de violencia e impunidad y permisibilidad. La violencia no solo mata también deja familias y comunidades marcadas”.

Y enumeró que “en el gobierno de Salomón Jara Cruz, nueve mujeres en cargos públicos han sido asesinadas a manos de sujetos armados: Nazareth, San Pedro Totolápam; Guadalupe, San Juan Cacahuatepec; Lilia Gema, San Mateo Piñas; Hanna Ali, Huajuapan de León; Reyna, San Mateo Nejápam; Janet, San Antonio de la Cal; Fabiola, Santo Domingo Petapa; Hortensia, San Agustín Loxicha y Heidi, San Pedro Tapanatepec”.

Mencionó que “estos hechos ocurren en un contexto donde ser mujer, ocupar espacios de decisión y ejercer autoridad implica a un más un alto riesgo”.

Finalmente, exigieron una investigación inmediata, diligente y con perspectiva de género, castigo a los responsables materiales e intelectuales, protección real para mujeres en cargos comunitarios y públicos y fin a la simulación frente a la violencia feminicida en Oaxaca.