Recluyen en penal de máxima seguridad de Veracruz al activista Ubaldo Segura

Momento de la detención de Ubaldo Segura por agentes federales en la ciudad de Tlapa. . Foto: Especial

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Ubaldo Segura, de 74 años, exlocutor y activista de Tlapa, fue recluido en un penal de máxima seguridad de Veracruz, a pesar de que su caso está radicado en un juzgado de Chilpancingo. La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de “secuestro”.

Los hechos que se le imputan ocurrieron el 13 de diciembre de 2014, cuando integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) protestaron para exigir la presentación de los 43 normalistas de Ayotzinapa en un acto donde funcionarios estatales y municipales premiaron y ofrecieron una comilona a grupo de periodistas.

Fueron 13 integrantes del “Club de Periodistas”, un grupo de periodistas allegados al poder, quienes denunciaron que los manifestantes los privaron de su libertad.

El pasado miércoles 18 de marzo, a la 1:35 de la tarde, Ubaldo Segura Pantoja, fue detenido por agentes de la Policía Federal Ministerial en su domicilio ubicado en la calle Agustín Ramírez, en la colonia Tepeyac de la ciudad de Tlapa, en la región Montaña de la entidad.

Segura Pantoja condujo durante 25 años su programa de radio Resonancias en La Voz de la Montaña de Tlapa.

Ha participado en actividades para exigir justicia por los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y por el luchador social Arnulfo Cerón Soriano, desaparecido y asesinado en 2019. También ha pedido la libertad de Kenia Hernández, presa política desde el 2020.

Actualmente es integrante de la dirección política del Frente Popular de la Montaña (FOM).

En una conferencia de prensa, acompañado de representantes del Frente Popular de la Montaña (FPM), Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, denunció que durante la detención hubo violaciones a sus derechos humanos.

Fue incomunicado y desaparecido por casi 48 horas, dijo.

“Seguimos constatando el mismo patrón de criminalidad, de violación a los derechos humanos y al debido proceso, que a los detenidos no se les permite comunicarse con sus familiares”.

El defensor dijo que Ubaldo Segura lleva más de 35 años luchando por los derechos de las comunidades indígenas.

Aseguró que en Tlapa fue incomunicado, llevado al estado de Puebla y de ahí al penal de máxima seguridad de Villa Aldama en el estado de Veracruz.

Con esta acción, acusó, las autoridades no permiten que el acusado tenga el derecho a una defensa adecuada.

En la conferencia, Evodio Pérez, del MPG, recordó que hace dos años fue aprehendido de la misma forma.

El 20 de febrero de 2024 agentes federales, vestidos con chalecos guindas como los de Morena, llegaron a su casa para detenerlo e incomunicarlo por 12 horas. Se lo llevaron a Puebla acusado de delitos electorales, que no pudieron comprobar.

“Hemos luchado con las comunidades, más no cometemos errores, pero las autoridades nos llegan a culpar, a crear delitos y nos llevan a donde se les antoja”, expresó Evodio Pérez.

El viernes 20 de marzo, se celebró la primera audiencia de Ubaldo Segura. Vía remota desde el penal de Veracruz al Juzgado Décimo de Distrito con sede en Chilpancingo, Guerrero, se le tomó la declaración preparatoria a Ubaldo.

Ahí se les informó que le imputa el delito de secuestro por una denuncia presentada por 13 integrantes del Club de Periodistas, entre ellos Miguel Ángel Mata Mata, Julio Ayala Carlos y Brenda Nava Mancilla.

El único delito de los manifestantes fue protestar a favor de la presentación de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 26 y 27 de septiembre en la ciudad de Iguala, aseguró la representación legal del activista del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

En esa ocasión, el 13 de diciembre de 2014, periodistas de diferentes regiones del estado celebraban una reunión en el salón de fiestas Quinta San José, en el centro de Tlapa, con funcionarios del gobierno estatal de Rogelio Ortega Martínez y del municipal de Victoriano Wences Real.

Al lugar llegaron integrantes del MPG y de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) para protestar durante unas cuatro horas, tiempo en el que impidieron la salida de los funcionarios y periodistas.

El miércoles 25 de marzo un juez definirá la situación legal de Ubaldo Segura.