“Transformación de Cuarta”: habitantes de Tultitlán rebautizan calles por falta de servicios públicos. Foto: Cuartoscuro

TULTITLÁN, Edomex. (apro).- Vecinos de las colonias Alborada Fimesa 1, 2 y 3 y El Paraje, denominadas por el ayuntamiento de Tultitlán como Cuarta Transformación, la rebautizaron con el nombre Transformación de Cuarta y, con ayuda de calcomanías, dieron a sus calles nomenclaturas relacionadas con problemáticas nacionales o escándalos políticos.

Entre las placas de calles colocadas este domingo, destacan los nombres “Fosas Clandestinas”, “Boda en Bellas Artes”, “Narcoestado”, “Cuñada del Bienestar”, “Ni Venganza ni Perdón”, “Fraude Dos Bocas”, “Desfalco Segalmex”, “Huachicol Fiscal”, “AIFA 520 MDP”, “Cártel de la Barredora”, entre otros.

“Estamos rebautizando la colonia, así como hace un año el ayuntamiento de Tultitlán nos puso la Cuarta Transformación, ahora también vamos a rebautizarla como la Transformación de Cuarta”, indicaron los inconformes.

La jornada arrancó en el predio en que se pretende instalar la Preparatoria Fidel Castro. El malestar de los habitantes retoma viejos argumentos como el hecho de que no fueron consultados para el cambio de nombre ni nueva nomenclatura de calles.

Insistieron en que la modificación ha traído diversos problemas a la hora de realizar trámites, y que su solución requiere de un plazo mayor porque los datos de sus domicilios no coinciden.

De igual manera, destacaron que, lejos de resolver la problemática de la colonia, siguen sin prestarse los servicios públicos, de manera que aún carecen de suministro de agua potable, alumbrado público, pavimentación, recolección de basura y seguridad.

El ayuntamiento de Tultitlán aseguró que el cambio de nombre se debe a la necesidad de regularizar estos asentamientos como punto de partida para dotarlos de servicios públicos.

A finales de 2024, antes de concluir el anterior trienio, encabezado por la entonces alcaldesa Elena García Martínez, el cabildo determinó cambiar el nombre de estas colonias por el de Cuarta Transformación.

A sus calles dio, entre otras, nominaciones como “Me canso, ganso”, “Abrazos, no balazos”, “Acúsalos con tu Mamá”, “Canasta Alimentaria”, “Soberanía Energética”, “Reforma Judicial”, “Tren Maya”, “Tianguis del Bienestar”, “Revolución de las Conciencias”, “Sembrando Vida”, “Corredor Interocéanico”, y “Salario Mínimo”.

La determinación, sin embargo, se encuentra en litigio, dado que los vecinos promovieron una demanda de amparo.