Canícula 2026 en México: fecha de inicio y estados más afectados por el calor

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La canícula se presentará en México durante el verano de 2026, generalmente entre julio y agosto, de acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Este fenómeno forma parte de la temporada de lluvias y se caracteriza por una disminución temporal de precipitaciones y un incremento de temperatura en distintas regiones del país.

Conagua informó que la canícula no tiene una fecha exacta de inicio ni de término, debido a que su comportamiento depende de condiciones atmosféricas variables en cada año. Sin embargo, registros climatológicos indican que el fenómeno suele comenzar en la segunda mitad de julio y puede prolongarse durante agosto, e incluso extenderse hasta septiembre en algunas temporadas.

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El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) señaló que este periodo también se conoce como sequía intraestival o veranillo, y se presenta cuando se registra una reducción de lluvias dentro de la temporada de precipitaciones. Este descenso ocurre entre dos picos de lluvia, uno al inicio del verano y otro hacia el final de la temporada.

Especialistas del Servicio Meteorológico Nacional explicaron que la canícula se produce por la presencia de sistemas atmosféricos que reducen la formación de nubes, lo que permite mayor radiación solar sobre la superficie terrestre y favorece el aumento de temperatura en varias regiones del país.

Estados del sur, sureste y Golfo de México registran los principales efectos de la canícula

La canícula afecta principalmente a entidades ubicadas en la vertiente del Golfo de México, el sur y el sureste del país, así como en algunas regiones del centro y occidente, según reportes climatológicos de Conagua. Estas zonas registran periodos con menor precipitación y aumento de temperatura durante el verano.

Entre los estados donde se presenta con mayor frecuencia este fenómeno se encuentran:

Veracruz

Tabasco

Tamaulipas

Nuevo León

San Luis Potosí

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Conagua indicó que la intensidad y duración de la canícula pueden variar en cada región, debido a la influencia de sistemas meteorológicos como ondas tropicales o ciclones que pueden generar lluvias y modificar las condiciones climáticas.

En algunas zonas del centro del país, como el altiplano y la Ciudad de México, el impacto puede ser menor o variable debido a factores geográficos y a la presencia de lluvias asociadas a otros fenómenos meteorológicos.

La canícula ocurre dentro de la temporada de lluvias y no coincide con los días más calurosos del año

Autoridades meteorológicas señalaron que la canícula no representa necesariamente el periodo con temperaturas más elevadas del año, ya que en varias regiones los valores máximos suelen registrarse antes del inicio de la temporada de lluvias, principalmente durante mayo y junio.

Conagua explicó que el fenómeno se desarrolla dentro de la temporada de precipitaciones, cuando se registra una reducción temporal de lluvias y un ambiente con mayor radiación solar. Estas condiciones favorecen jornadas con temperaturas elevadas y menor nubosidad.

Dependencias de Protección Civil y autoridades de salud indicaron que durante este periodo pueden presentarse condiciones que incrementen el riesgo de deshidratación o golpe de calor, por lo que recomiendan mantener hidratación constante y evitar exposición prolongada al sol en horarios de mayor radiación.

El monitoreo de la canícula se realiza cada año mediante registros de temperatura y precipitación, lo que permite identificar su desarrollo y variaciones regionales durante la temporada de lluvias en México.