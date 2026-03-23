Comunidades del sur de Veracruz denuncian daños por derrame de hidrocarburo

XALAPA, Ver. (apro).– Comunidades indígenas nahuas y popolucas del sur de Veracruz denunciaron que la problemática por el derrame de hidrocarburo continúa sin resolverse, a tres semanas de la llegada del contaminante a playas y lagunas de municipios como Pajapan, Tatahuicapan y Mecayapan.

Habitantes señalaron en conferencia de prensa que el chapopote sigue arribando diariamente, sin que exista claridad sobre el origen del derrame ni la empresa responsable, lo que ha generado incertidumbre entre la población.

De acuerdo con el pronunciamiento, las labores de limpieza no han sido suficientes ni adecuadas, ya que trabajadores no cuentan con equipo de protección, hay zonas sin atender y residuos tóxicos continúan acumulados en playas y lagunas.

Además, denunciaron que la mayoría de las personas afectadas no ha recibido indemnización, particularmente pescadores independientes, vendedores de mariscos y quienes dependen del turismo.

Las comunidades alertaron que, ante la falta de ingresos, algunas personas continúan pescando y comercializando mariscos contaminados, lo que ya ha generado reportes de afectaciones a la salud.

También acusaron que no existe información clara sobre los riesgos sanitarios ni estudios ambientales públicos, pese a tratarse de materiales considerados peligrosos.

Ante este panorama, las comunidades exigieron una investigación sobre los responsables del derrame, indemnización para todas las personas afectadas y un plan integral de restauración ambiental con participación de la población y especialistas.

Los integrantes de organizaciones del Movimiento Regional Indígena en defensa y respeto por la vida, proceso de articulación de la sierra de Santa Martha y centro de derechos humanos de los pueblos del sur de Veracruz Bety Cariño, demandaron que se garantice atención médica adecuada y se informe sobre los posibles impactos a largo plazo derivados de la exposición al hidrocarburo.

El fin de semana el hidrocarburo continuó llegando a las costas de Veracruz, ahora en las playas del norte, como Tuxpan, Nautla y Vega de Ala Torre.

En Nautla, el ayuntamiento recomendó suspender temporalmente las actividades de pesca como medida preventiva e informó que la medida se dirige a cooperativas pesqueras, pescadores ribereños y población en general, en apego al Plan Nacional de Contingencia.

Nahle niega fauna muerta

Ante el arribo de residuos de hidrocarburo a playas veracruzanas, la gobernadora Rocío Nahle García dijo este lunes que se continúan las labores de limpieza, aunque no precisó el número de municipios con daños por la llegada de petróleo.

Nahle también desestimó los reportes de organizaciones como la red del corredor arrecifal veracruzano que agrupa a organizaciones y comunidades y quienes han reportado al menos siete muertes de tortugas y delfines.

Sobre la fauna, indicó que se mantiene vigilancia permanente y que únicamente se atendió una tortuga sin presencia de contaminante, la cual fue reintegrada a su hábitat y no hay reportes de otras muertes.

Añadió que solicitará a la Secretaría de Medio Ambiente estatal un reporte puntual en coordinación con ayuntamientos costeros.