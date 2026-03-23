Desairado concierto de “Estrategia por la Paz” con Carín León en Tijuana

ENSENADA, BC. (apro).- El público de Baja California desairó el concierto del cantante Carín León en el municipio de Tijuana, tras convocatoria de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que abriera el llamado Circuito Nacional de Festivales por la Paz.

El intérprete sonorense de música regional mexicana se presentó el sábado 21 de marzo en el estacionamiento de la Plaza Monumental, ubicada en la delegación Playas de Tijuana, en dicha ciudad fronteriza, como parte de la llamada “Estrategia de Paz” que busca “fortalecer el tejido social” mediante el acceso al arte y la cultura.

El pasado 4 de marzo, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y la secretaria de Cultura estatal, Alma Delia Ábrego Ceballos, junto con Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura del gobierno federal, anunciaron el concierto y las expectativas de asistencia.

“Me da mucho gusto anunciar que Baja California será el punto de partida, aquí donde inicia la patria, también inician estos festivales de paz, con un concierto totalmente gratuito el próximo 21 de marzo aquí en Tijuana, donde Carín León abrirá este circuito nacional”, dijo ese día Ávila Olmeda.

Por su parte, Ábrego Ceballos estimó que tendrían una amplia asistencia para el espectáculo a cargo del varias veces ganador del Grammy Latino.

“Estamos evaluando que pueda ser un concierto que rebase las 80 mil personas y, por eso, justamente se ha estado invirtiendo estos días en temas de permisos, en evaluaciones de protección civil, en temas de salidas-entradas, en temas de seguridad”, detalló en su momento la secretaria estatal de Cultura.

Aunque el concierto fue gratuito, el transporte público tijuanense para llegar al lugar tuvo una “tarifa especial” de 25 pesos por salida y 25 pesos por regreso, al tiempo que, en el Baja California Center, en el municipio de Playas de Rosarito, se implementó como “punto oficial” de estacionamiento, para que las personas dejaran ahí los vehículos y ser llevados hasta Tijuana en camiones tras cobrar 30 pesos por persona, según la publicidad que circuló en días previos.

A pesar de lo anterior, medios bajacalifornianos, así como asistentes a esta primera edición, divulgaron en redes sociales imágenes de la baja asistencia y el gran espacio disponible en el estacionamiento de la plaza indicada, además de calcular que habrían acudido unas 10 mil personas como máximo.

Por su parte, la Secretaría de Cultura del gobierno federal envió este domingo 22 de marzo un comunicado en el que estimó “más de 260 mil personas” en el primer fin de semana del circuito referido, pero sumando la asistencia entre Tijuana y Tecámac, Estado de México, donde las figuras estelares fueron Lila Downs, Siddharta y Bronco.

Destacó la entrevista a un organizador de eventos, por parte de Semanario Zeta, quien calculó que el costo habría sido entre 20 y 25 millones de pesos, debido a gastos de producción, vuelos, montajes, viáticos y lo que se le tendría que pagar al intermediario.