Destituyen al director del SIAPA en medio de crisis por calidad de agua potable en Guadalajara

GUADALAJARA (apro).- En medio de la crisis por la mala calidad del agua potable, coloquialmente conocida como agua chocolatosa, que afecta a colonias del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció la destitución del director del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), Antonio Juárez.

“He tomado la determinación de hacer un relevo en la Dirección General del SIAPA. He decidido relevar al actual director del SIAPA. Quiero ser muy claro: el SIAPA durante décadas ha tenido un abandono institucional y esto no puede seguir así. Yo asumo como gobernador del estado de Jalisco la responsabilidad que me toca vivir; no podemos simplemente decir que en el pasado no se hizo la chamba y no es bronca mía. Por el contrario, debemos asumir una responsabilidad institucional.

“Decía Ortega y Gasset, este gran filósofo español, José Ortega y Gasset: ‘Yo soy yo y mi circunstancia’. Es decir, el momento histórico que nos toca vivir hay que enfrentarlo. Hay que asumir esa responsabilidad y yo asumo la mía como gobernador de Jalisco, aunque no se haya hecho la chamba en el SIAPA durante muchos años; ahora nos toca a nosotros asumir esa responsabilidad de rescate institucional, pero principalmente la obligación que tenemos como gobierno de dotar de agua de calidad a la ciudadanía, a la industria y, absolutamente, no solamente al Área Metropolitana de Guadalajara, sino a todo el estado de Jalisco”, manifestó.

Esto luego de que ciudadanos y académicos se manifestaron para inconformarse por la mala calidad del agua que llega, a través del servicio de abasto, a usuarios de varios municipios de la principal área urbana de Jalisco. Exigieron la destitución del funcionario, una alerta sanitaria y quebraron piñatas con la imagen del funcionario despedido y del gobernador Pablo Lemus Navarro, en la antesala del Mundial de fútbol 2026, que inicia en 80 días.

Como parte de una reestructuración del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, el mandatario estatal anunció el despido en un acto efectuado en la Cámara de la Industria Textil de Occidente. Ahí informó que el cargo será asumido por el ingeniero Ismael Jáuregui Castañeda, quien hasta este lunes se desempeñaba como director de Obras Públicas en el municipio de Zapopan. Lemus destacó su “amplia experiencia en materia hidráulica y en obra pública”, así como una relación de trabajo de más de una década.

El relevo, explicó, responde a la necesidad de atender el deterioro en la calidad del agua y los problemas de abasto que enfrentan habitantes de decenas de colonias. Señaló que el nuevo titular tendrá como tarea inmediata implementar acciones urgentes, recorrer las zonas afectadas y escuchar tanto a vecinos como a técnicos, con el objetivo de ejecutar un proyecto de reingeniería del sistema.

Además de atender la emergencia, el nuevo director deberá impulsar proyectos estratégicos para garantizar el suministro a largo plazo, entre ellos el acueducto sustituto Chapala–Guadalajara y la modernización de la red de plantas potabilizadoras.

El gobernador reconoció que el organismo ha enfrentado un “abandono institucional” durante décadas, una situación que —dijo— no puede continuar.

“Es un derecho humano consagrado. Yo asumo mi responsabilidad y asumo mi compromiso. No puede ser de la noche a la mañana. También quiero pedirle a la ciudadanía que nos comprenda en este sentido. No quiere decir que, porque ya cambié de director, mañana la calidad del agua va a cambiar. Tiene que ser un proceso en el cual vamos a empezar a tener y a ver cambios muy importantes a partir de este momento”, anotó.

Lemus se comprometió a encabezar un “rescate institucional” del SIAPA y a garantizar el acceso a agua de calidad como un derecho humano, no sólo para la zona metropolitana, sino para todo el estado de Jalisco.

“Mi compromiso es hacer una reingeniería absoluta del SIAPA, pero sobre todo mi compromiso con la ciudadanía durante este gobierno, además de fortalecer la institucionalidad del SIAPA, será dotar de agua de calidad para todos los ciudadanos de Jalisco. Es un derecho humano y lo vamos a cumplir en Jalisco. Es mi compromiso y así enfrento un reto histórico y, créanme, soy un hombre de palabra y voy a cumplir, con trabajo, para que la gente del Área Metropolitana y de todo el estado de Jalisco tenga agua de calidad”, puntualizó.

Reconoció que los resultados no serán inmediatos y pidió comprensión a la ciudadanía, al advertir que la mejora en la calidad del agua será un proceso gradual.