El “Tijuana Stunt Ride” termina con enfrentamiento entre motociclistas y elementos de la GN. Foto: Captura de video

ENSENADA, BC. (apro).- Elementos de la Guardia Nacional (GN) y motociclistas se enfrentaron este domingo 22 de marzo durante el “Tijuana Stunt Ride” (TSR) 2026, evento de acrobacias y rodada que reunió a un millar de “bikers” en el municipio de Playas de Rosarito, Baja California.

Lo anterior quedó registrado en videos que circularon en redes sociales, donde también destacaron otras imágenes en las que se ve peleando a los motociclistas, entre ellos, frente a una gasolinera.

Del primero, conforme a videos ciudadanos compartidos a medios como AFN Noticias, Fuerte Noticias o Canal 66, se aprecia un operativo sobre la carretera Escénica Tijuana-Ensenada, debido a que el numeroso contingente alentaba la circulación.

Un guardia detuvo a un motociclista para una revisión, al tiempo que otros dos sujetos a bordo de una cuatrimoto intentan pasar el filtro; debido a esto, el agente intenta frenarlos y, al parecer, le roza el rostro a uno.

El primer motociclista intenta avanzar, pero el guardia lo detiene; a sus espaldas, la otra pareja baja de la unidad, corre y llegan empujando, al tiempo que un muchacho vestido con una camisa de manga larga roja le alcanza a dar un puñetazo.

El guardia reacciona y, con su mano derecha, desenfunda, pero luego vuelve a poner el arma en su lugar, aunque no pierde de vista a los conductores; esta acción genera protestas por las decenas de testigos que miran el encontronazo.

“¡Eh, sin cuete, culo, sin cuete, a la verga!”, “¡Sin cuete, sin cuete!”, le gritan en referencia a que no utilice el arma.

Otro agente, con un rifle de asalto en la mano, se acerca a su compañero; otros “bikers” intervienen y, aunque sigue el griterío, el pleito no escala más, según se aprecia en las imágenes.

En el otro video, se aprecia una multitud frente a una gasolinera de la zona; de repente, un hombre se aleja del grupo visiblemente desorientado, para posteriormente ser alcanzado por que lo patea a pesar de que ya ha caído al piso.

Los demás motociclistas intervienen y separan al que queda en pie, al tiempo que rodean al “biker” que yace tirado en el camino.

Debido a las críticas por las peleas y la lentitud en el tránsito, el comité organizador compartió un posicionamiento para aclarar que “estos actos de fricción no representan el alma ni los valores del TSR”.

“Si bien entendemos que la pasión y el camino a veces nos ponen ante situaciones complejas, creemos firmemente que la violencia o el enfrentamiento directo con las instituciones jamás será la vía para resolver diferencias”, puntualizaron.

Como parte de su mensaje, reiteraron que “La verdadera cultura biker es una hermandad que trasciende las carreteras”, pues se definen como una comunidad “que se organiza para cobijar causas nobles, brindando ayuda y apoyo a los sectores más vulnerables cuando la comunidad lo requiere.

“Ese es nuestro verdadero impacto: la solidaridad y el servicio”, según el texto compartido.