Exhiben policías viales de Zacatecas consumiendo bebidas alcohólicas dentro de la corporación

ZACATECAS, Zac. (apro).- Un video difundido en redes sociales exhibe a agentes de la Policía de Seguridad Vial del estado, incluido a su director, Oswaldo Caldera Murillo, consumiendo bebidas alcohólicas dentro de las instalaciones de la corporación.

En la grabación se observa a un grupo de agentes uniformados reunidos, junto a una patrulla oficial, en el patio central de la Dirección de la Policía de Seguridad Vial, ubicada en la capital. Algunos de los oficiales portan latas de cerveza, de las que beben, mientras comparten una botella de destilado.

Las imágenes muestran al director de la corporación bebiendo de la botella, que luego pasa de propia mano a otro oficial y espera a que también beba para seguir repartiendo.

Los hechos habrían ocurrido el viernes 20 de marzo, presuntamente en horario laboral. Hasta ahora, el gobierno del morenista David Monreal Ávila, no ha emitido una postura oficial.

En las redes sociales, usuarios han expresado inconformidad e indignación, aunque también algunos han hecho comentarios de mofa, como: “Que ganas de un jale como el de policía vial”.