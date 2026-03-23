Gobernador de Tabasco ofrece “cero impunidad” por asesinato de niña en fuego cruzado

VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- A cuatro días del suceso, el gobernador Javier May Rodríguez aseguró que no habrá impunidad en el caso de la niña de siete años que murió tras quedar en medio de un fuego cruzado en la ranchería Río Tinto, municipio de Centro, y en el que también resultó gravemente herida su madre.

El mandatario estatal afirmó que las autoridades trabajan para dar con los responsables del ataque armado ocurrido el pasado jueves, y sostuvo que habrá resultados en las investigaciones.

“En Tabasco hay cero impunidad; toda aquella persona que comete una actividad ilícita, que va en contra de la ley, le aplicamos la ley”, recalcó, durante su rueda de prensa mañanera.

Como muestra del trabajo policial, citó detenciones recientes derivadas de hechos violentos en una abarrotera del fraccionamiento Altozano, y expresó su respaldo a las corporaciones de seguridad y a las indagatorias en curso.

De acuerdo con información oficial, el ataque no estaba dirigido contra la familia. Durante el tiroteo, el padre de la menor perdió un dedo, mientras que la madre —quien recibió un impacto de bala en un ojo— será intervenida quirúrgicamente este lunes.

La niña, quien recibió disparos en el tórax y el abdomen, falleció horas después en un hospital. El pasado domingo fue despedida por un centenar de personas en su comunidad, en medio de muestras de indignación por la violencia.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco mantiene operativos para ubicar a los responsables del ataque, sin que hasta el momento se hayan reportado detenciones relacionadas directamente con este caso.