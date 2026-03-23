Hallan a 229 migrantes en tráiler que tenía reporte de robo en Veracruz

Tráiler donde fueron localizados los migrantes . Foto: Cortesía

XALAPA, Ver. (apro).– Un total de 229 personas migrantes fueron localizadas al interior de un tráiler doble remolque de la empresa SARMW, luego de que la unidad fuera asegurada y trasladada a un corralón en esta ciudad.

De acuerdo con el director de Política Regional del gobierno de Veracruz, Adolfo Toss Capistrán, se trata de un hecho delictivo en el que la mayoría de las personas son de origen centroamericano.

El vehículo fue detectado con reporte de robo en el Arco de Seguridad, instalado sobre la carretera federal Veracruz–Xalapa, a la altura del municipio de Puente Nacional, donde fue asegurado por autoridades.

Posteriormente, la unidad fue trasladada al corralón de Grúas Méndez, ubicado en la colonia Revolución de Xalapa.

Al llegar al corralón, los migrantes comenzaron a golpear las paredes y pedir ayuda, lo que alertó a los trabajadores, quienes abrieron las cajas del tráiler.

En el interior fueron encontradas 229 personas, entre ellas 17 menores no acompañados, además de mujeres y hombres en condiciones de encierro.

El funcionario indicó que las personas se encontraban en condiciones generales estables de salud, aunque algunas presentaban deshidratación.

Además, señaló que algunos migrantes refirieron que les habrían administrado sustancias para evitar que hicieran sus necesidades fisiológicas durante el traslado, situación que ya forma parte de las investigaciones.

Los migrantes fueron trasladados al cuartel de San José para su registro y posteriormente serán canalizados al Instituto Nacional de Migración.

Se informó que 17 menores no acompañados y 16 personas integradas en seis núcleos familiares permanecerán en Xalapa en un albergue, mientras que el resto será trasladado a una estación migratoria en el sur del estado.

En la atención del caso participaron elementos de la Marina, Defensa, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Gobierno, Fiscalía General del Estado, Fiscalía General de la República, Secretaría de Salud, DIF estatal y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

El sitio fue resguardado por fuerzas de seguridad, mientras paramédicos brindaron atención médica a las personas.