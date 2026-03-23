Hallan a más de 229 migrantes en tráiler que se descompuso en Veracruz

Tráiler donde fueron localizados los migrantes . Foto: Cortesía

XALAPA, Ver. (apro).– Un grupo de más de 229 personas migrantes fue descubierto al interior de un tráiler de la empresa SARMW, luego de que la unidad fuera trasladada a un corralón de grúas en esta ciudad.

El vehículo fue remolcado desde la carretera Xalapa–Veracruz, a la altura de Rinconada, donde fue localizado abandonado tras presentar una falla mecánica. Posteriormente, fue llevado a las instalaciones de Grúas Méndez.

Al llegar al corralón, los migrantes comenzaron a golpear las paredes y a pedir ayuda, lo que alertó a trabajadores del lugar, quienes abrieron las puertas de las cajas.

En el interior fueron encontradas más de 229 personas, entre ellos 17 menores, además de mujeres y hombres, en condiciones de encierro. La mayoría son de origen centroamericano.

El sitio fue resguardado por elementos de seguridad estatal y federal, mientras que paramédicos y ambulancias acudieron para valorar el estado de salud de las personas.

También se presentaron representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para tomar conocimiento de los hechos.

Las personas migrantes fueron trasladadas en unidades de la Secretaría de Seguridad Pública para su atención y para rendir declaración sobre lo ocurrido.

De acuerdo con información disponible, el tráiler pertenece a la empresa SARMW, dedicada a servicios de arrendamiento, comercialización y mantenimiento en la industria del transporte.