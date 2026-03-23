Jornada violenta en Puebla deja cuatro mujeres asesinadas, entre ellas una niña de 9 años. Foto: Facebook: Alejandro Armenta

PUEBLA, Pue. (apro).- Félix Bentura Martinez y sus dos hijas Johana, de 20 años y Yeraldine, de nueve años de edad, quienes el 4 de marzo fueron sacadas a la fuerza de su vivienda por un comendo armado en la localidad de Cuyoaco, este domingo 22 fueron halladas sin vida en una barranca del municipio de Ixtacamaxtitlán.

También este fin de semana, Argelia Vargas, de 30 años de edad, quien desapareció el 19 de marzo tras acudir a la feria de San José Chiapa, fue encontrada sin vida este sábado, envuelta en una cobija y con huellas de violencia.

Aunque la semana pasada el gobernador Alejandro Armenta Mier ofreció ruedas de prensa para asegurar que su gobierno ha reducido en un 66.6 por ciento los feminicidios, este lunes la Red Plural de Mujeres Puebla advirtió que estos asesinatos no son “casos aislados” sino “parte de una crisis sistemática de violencia contra las mujeres que no ha sido atendida con la urgencia que exige”.

De acuerdo a los reportes policíacos, Félix, de 42 años de edad, y sus dos hijas, así como un niño de un año de edad, hijo de Johana, fueron sacadas de su casa ubicada en la localidad de Guadalupe Victoria, Cuyoaco. Por 18 días estuvieron desaparecidas, hasta que este domingo fueron encontradas semidesnudas y con señales de que fueron ultimadas con extrema violencia.

Los cuerpos de las tres mujeres fueron abandonados en un paraje conocido como La Calera, municipio de Ixtacamaxtitlán,en los límites de Puebla con Tlaxcala, mientras que el niño fue localizado hace unos días, sin que las autoridades hayan proporcionado información de las circunstancias en las fue encontrado.

Hasta ahora, las autoridades poblanas no han proporcionado información sobre las líneas de investigación que se siguen sobre este triple posible feminicidio.

En tanto que en San José Chiapa causó conmoción el homicidio de Argelia, quien era conocida como catequista de la parroquia de esa localidad.

A estos hechos se suman otros asesinatos de mujeres cometidos en esta entidad la semana pasada.

Blanca Cecilia Rojas Águila, enfermera del Hospital General de Tecamachalco, fue asesinada el 16 de marzo durante un asalto cuando transitaba sobre la carretera Puebla-Tehuacán, a la altura del municipio de Amozoc.

El 17 de marzo, Yoana Lizet Vargas García, quien había desaparecido un día antes, fue encontrada asesinada en una barranca cerca de su casa.

En tanto que el 19 de marzo, la maestra Elsa Martínez Ortiz, de 62 años de edad, fue localizada muerta en el interior de su domicilio en Cuautlancingo, con huellas de haber sido estrangulada.