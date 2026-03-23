Liberan a 11 policías que habrían participado en bloqueos en Michoacán tras muerte de "El Mencho"

MORELIA, Mich. (apro).- El director de seguridad y los diez policías municipales de Ecuandureo, detenidos el pasado 24 de febrero por su presunta participación en la quema de autos y bloqueos registrados en Michoacán tras la detención y muerte de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, quedaron en libertad luego que un juez de control les concediera la suspensión condicional de proceso que fue solicitada por su defensa.

El delito por el que se vinculó a proceso a los once servidores públicos no está claro y fue el que permitió su liberación. De acuerdo con información del Poder Judicial del Estado, la imputación habría sido por delitos contra la salud, aunque las dos audiencias de suspensión condicional de proceso, fechadas en Zamora el 18 de marzo –lugar y fecha en que se resolvió el asunto- fueron por narcomenudeo.

De acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía General del Estado, el delito por el que se les detuvo, fue por posesión simple de metanfetamina.

En febrero, tras la detención, el reporte oficial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado fue que durante un recorrido en la región Zamora, la Guardia Civil detectó los dos vehículos en los que los servidores públicos viajaban con capuchas, por lo que se les realizó una inspección en la que les localizó droga. También se informó que portaban insignias del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Fue el fiscal general del Estado, Carlos Torres Piña, quien confirmó que los detenidos habrían participado en los disturbios relacionados con la muerte de “El Mencho”, y refirió que diez de los detenidos son originarios del estado de Jalisco.

Luego de la liberación, información proporcionada a Proceso por la Fiscalía del Estado, refiere que aún está en proceso de investigación la información detectada durante la revisión de los teléfonos celulares de los señalados, en donde se encontraron elementos sobre actos de presunto “halconeo” para grupos de la delincuencia.

La Fiscalía precisa que, tras su liberación, los once elementos quedan sometidos a la vigilancia y supervisión de la unidad de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso durante seis meses, y deben acudir a Zamora para firmar una vez a la semana.