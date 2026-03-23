Madre se declara culpable del homicidio de su hijo de 18 meses en Ciudad Juárez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Más de dos semanas después del hallazgo del cuerpo de un bebé sin vida y con huellas de violencia en Ciudad Juárez, los padres del niño, Vianey Esmeralda y Brayan Gabriel, fueron imputados por el delito de homicidio agravado calificado.

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua informó que “se les atribuye su probable participación en el delito cometido el pasado 10 de marzo, cuando se localizó el cuerpo del niño de un año y medio, en una zona de maleza cerca de la Carretera a Casas Grandes, a la altura de la colonia Kilómetro 27”.

El cuerpo presentaba signos severos de desnutrición y maltrato, incluyendo marcas, así como un fuerte golpe en la cabeza, el cual le habría ocasionado la muerte. El menor fue identificado como Eithan Daniel.

Tras el hallazgo del cuerpo, cámaras de seguridad captaron a una mujer, identificada posteriormente como su madre, transportando el costal donde se localizó el cuerpo, en un vehículo rentado y abandonándolo.

Vianey Esmeralda y Brayan Gabriel, quienes presuntamente maltrataban a su pequeño hijo de 18 meses, fueron detenidos el pasado sábado 21 de marzo por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos a la fiscalía estatal.

Durante la audiencia inicial, el juez de control les impuso prisión preventiva y fijó para el martes 24 de marzo la audiencia de vinculación a proceso penal.

De acuerdo con las primeras indagatorias, ambos son probables responsables de la muerte de su hijo, cuya causa de muerte fue “hematoma subdural consecutivo a traumatismo craneoencefálico”.

La madre se declara culpable

Durante la audiencia, la madre del pequeño se declaró culpable del homicidio de su hijo y aseguró que el padre no tuvo participación en los hechos, de acuerdo con reportes periodísticos.

Vianey Esmeralda intentó deslindar al padre del menor, asegurando que éste no tenía conocimiento de la violencia que sufría el niño.

“Yo hago esta declaración de que yo soy culpable de todos los hechos porque el señor Bryan Gabriel no tiene nada qué ver. Yo de hecho cuando caí a la Fiscalía yo declaré, yo nunca me negué, yo dije todo, yo agarré mi responsabilidad desde el día 1. Yo dije la verdad antes de que ellos me enseñaran las pruebas. Pues yo soy culpable de todo. Es lo que quiero decir, que el señor Bryan Gabriel no tiene nada qué ver.

“Yo fui la que hizo todo el daño. Mi bebé murió a causa de que yo sí le pegaba al niño. Ese día yo lo estaba bañando, eran las 6:00 de la mañana, a mí el niño se me cae. Yo no supe qué hacer en el momento. Yo lo que hice (es que) tapé al niño, lo agarré, lo puse en la bolsa y lo primero que pensé fue ir a dejarlo allá. El papá de los niños no sabía nada de eso”, expresó ante el juez, de acuerdo con El Diario de Juárez.

El mandato judicial girado bajo la causa penal 1182/2026 fue solicitado por el Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida y otorgado por el juez de control del distrito judicial Bravos.

Las autoridades revelaron que el menor sufrió violencia extrema en su entorno, y su cuerpo mostraba lesiones antiguas y recientes.

Los detalles de las condiciones en las que vivía el menor llevaron a las autoridades a investigar también a la abuela materna, la bisabuela, y un tío del menor, bajo cargos de omisión de cuidados y encubrimiento. Hasta el momento, su situación jurídica no se ha definido.

Mientras las indagatorias continúan a cargo de las autoridades correspondientes, los restos del niño fueron entregados a la familia paterna, que realizó los servicios funerarios del pequeño, de acuerdo con el medio local Telediario Juárez.

Marcha por la infancia

A raíz del caso, la población de Ciudad Juárez convocó a una marcha por la infancia, el próximo sábado 11 de abril.

En la región fronteriza de México y Estados Unidos, 1 de cada 2 niñas, niños y adolescentes de entre 1 a 14 años ha sido sometido a métodos de disciplina violentos, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2022), difundidos por UNICEF.