“Más agua, menos Mundial”: denuncian crisis sanitaria por agua contaminada en Guadalajara

GUADALAJARA, Jal. (apro).- El sábado 23 de marzo, en el marco del Día Mundial del Agua, cerca de 100 personas —entre colectivos, académicos, especialistas y vecinos— se manifestaron en Paseo Alcalde, junto al reloj colocado para la cuenta regresiva rumbo al Mundial de futbol 2026, para denunciar la mala calidad del agua en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) y exigir la declaratoria de una alerta sanitaria, así como la destitución del director del SIAPA, Antonio Juárez Trueba.

Con la consigna “Más agua, menos Mundial”, los asistentes señalaron que en sus hogares el agua llega turbia, con mal olor y con posibles riesgos a la salud. Advirtieron que la problemática se ha intensificado en semanas recientes, aunque responde a un deterioro acumulado durante al menos tres décadas.

A la protesta acudieron integrantes del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), académicos y habitantes de distintas colonias, quienes exhibieron muestras de agua recolectada en sus viviendas.

Al término de la movilización, los manifestantes rompieron piñatas con los rostros del gobernador Pablo Lemus Navarro y de Antonio Juárez Trueba, titular del SIAPA, en señal de protesta por la gestión del organismo.

Las denuncias se concentran en colonias como Centro, La Nogalera, Santa Tere, El Mirador y San Eugenio, donde los habitantes reportan agua con tonalidades oscuras o amarillentas, mal olor y posibles efectos en la salud.

De acuerdo con el pronunciamiento leído durante la protesta, en 12 días se han documentado más de 340 reportes de agua contaminada —con colores negro, naranja, café y amarillo—, con afectaciones que recaen en 65% en mujeres. El documento advierte que la contaminación de cuerpos de agua como el río Santiago, el lago de Chapala y la laguna de Cajititlán ha derivado en enfermedades graves, incluidos cáncer e insuficiencia renal, en municipios como El Salto, Juanacatlán y Poncitlán.

Entre las exigencias se incluyen estudios integrales del agua —desde su origen hasta su llegada a los hogares—, alternativas inmediatas de abastecimiento, protección a poblaciones vulnerables y la transparencia de proyectos como el acueducto Chapala-Guadalajara, así como la armonización de la legislación estatal con la nueva Ley General de Aguas.

En el fraccionamiento El Mirador, los testimonios reflejan la dimensión del problema. Lilia Correa Granados llevó en una botella de plástico una muestra del agua que sale de su llave. Relató que desde hace más de un año el líquido llega con color café y que, desde hace entre dos y tres semanas, emite un olor similar al de alcantarilla. “Ya no voy a lavar mi fruta con esta agua”, dijo, tras explicar que ha tenido que recurrir al uso de agua embotellada incluso para actividades básicas.

Pese a la instalación de filtros —que deben reemplazar cada mes, aunque fueron diseñados para durar seis—, el agua continúa en malas condiciones. Otros vecinos reportaron daños en tinacos, válvulas y mangueras por acumulación de lodo, así como altos niveles de sedimentos en los depósitos de almacenamiento.

Especialistas cuestionaron la falta de información pública sobre la calidad del agua. María González Valencia, titular del IMDEC, sostuvo que las mujeres son las principales afectadas por la crisis, ya que gestionan y recolectan el agua en sus hogares, cuidan a enfermos por el consumo de agua insalubre y permanecen excluidas de la toma de decisiones en la gobernanza del recurso. Añadió que en el AMG el 65% de las denuncias y afectaciones se concentran en mujeres.

La activista enfatizó que la crisis del agua en Jalisco no es reciente, sino que tiene al menos 30 años, pese a que comunidades, organizaciones y universidades han denunciado los problemas y propuesto soluciones.

Alicia Torres subrayó que el acceso al agua potable es un derecho humano, mientras que Arturo Grison Espíndola advirtió que la política de ampliar el abasto sin atender la infraestructura existente ha profundizado el rezago en el monitoreo.

Por su parte, Juan Pablo Macías acusó opacidad del organismo: “No nos han mostrado análisis de laboratorio… se sabe desde 2023 que el agua no cumple con la norma oficial”, y alertó sobre la presencia de coliformes fecales y manganeso por encima de los límites permitidos. Propuso la instalación de plantas potabilizadoras a pequeña escala como medida emergente.

A su vez, Pepe Lira llamó a conformar redes ciudadanas de monitoreo ante la falta de datos oficiales y advirtió riesgos a la salud incluso por contacto con el agua.

Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado de Jalisco, el director del SIAPA, Antonio Juárez Trueba, reconoció el deterioro de la infraestructura hidráulica y lo atribuyó a su antigüedad, en particular la Planta Potabilizadora número 1, en Miravalle, que data de 1956. Sostuvo que el organismo abastece a mil 800 colonias y que los problemas de agua sucia se concentran en alrededor de 180, es decir, cerca de 10%. Ante episodios de agua turbia, dijo, la recomendación es dejarla correr hasta que salga limpia.

Pese a ello, las denuncias y testimonios apuntan a una problemática persistente que impacta la vida cotidiana y la salud de los habitantes. El contraste se mantiene: mientras avanza la cuenta regresiva para el Mundial, en Guadalajara el reclamo sigue siendo el mismo—agua limpia.