Mujer es atacada con un machete por defender a perros callejeros en Puebla

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La indignación inundó el estado de Puebla luego de que se hiciera viral un video en el que una mujer es atacada con un machete por defender a unos perros callejeros.

Los hechos ocurrieron el pasado 15 de marzo en la calle Montes de Los Olivos, en la colonia Lomas de San Jerónimo Caleras.

En la grabación de una cámara de videovigilancia se observan a varios hombres y una mujer en la esquina de una calle, así como a cinco perros en situación de calle.

Uno de los hombres, quien portaba un machete en la mano, corretea a los canes en un intento para agredirlos con el arma blanca, por lo que la joven lo persigue para detenerlo.

En medio de un forcejeo, el sujeto termina arremetiendo contra la mujer, agrediéndola con el machete por la espalda, mientras que los demás hombres solo observan el ataque.

Enseguida la víctima se agarra el hombro izquierdo y da unos pasos dejándose ver lesionada por la agresión, mientras que el responsable vuelve a perseguir a los perros, quienes corren para evitar ser heridos.

Autoridades estatales condenan maltrato animal

A través de un video en redes sociales, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, reprobó las acciones del sujeto, recalcando que no acepta ningún tipo de violencia.

“Manifiesto mi rechazo absoluto, mi repudio, a las actitudes que generan violencia a cualquier persona y a nuestros seres sintientes”, dijo.

El funcionario hizo un llamado a la Fiscalía General del Estado (FGR) para que actúe con rigor ante este tipo de agresiones, mientras que reconoció las acciones de la mujer como “un acto de defensa, un acto heroico” al intentar proteger a los animales.

“Tenemos que conducirnos con respeto y civilidad. Tenemos que aprender a respetar a los seres sintientes, a nuestras familias y a todo nuestro ecosistema”, concluyó.

Ante los hechos ocurridos en San Jerónimo Caleras, rechazo toda forma de violencia y hago un llamado a respetar a nuestros seres sintientes y a las familias poblanas. pic.twitter.com/p00JXBDH2h — Alejandro Armenta (@armentapuebla_) March 20, 2026

A su vez, la directora general del Instituto de Bienestar Animal de dicha entidad, Michele Islas Ganime, se pronunció al respecto para recalcar que cualquier responsable que atente contra la vida de un ser sintiente deberá recibir una sanción.

Protestan en Puebla por agresión a mujer que defendía perros callejeros

Este pasado sábado 21 de marzo se registró una fuerte movilización en las vialidades del estado de Puebla donde diversas personas se reunieron para exigir justicia ante el caso de la mujer agredida, quien fue identificada como Sara Emilia.

Integrantes del colectivo animalista “Yo Seré su Voz” y la Organización Clínica del Perro Callejero protestaron enfrente de la Fiscalía General del Estado (FGR) para exigir que se le dé seguimiento al caso como intento de homicidio.

Durante la manifestación Sara Emilia explicó a los medios que, tras los hechos, teme por su vida y la de su familia debido a que el agresor es su vecino.

Además, aseguró que el sujeto contaría con una carpeta de investigación por agredir de la misma forma a otra persona y anteriormente habría sido señalado por acoso.

De acuerdo con la víctima, la agresión solo le ocasionó inflamación, por lo que ahora se encuentra en recuperación.

Hasta el momento no se ha reportado ninguna persona detenida, mientras que las investigaciones ante esta agresión continúan.