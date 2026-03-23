Volcadura de tráiler en La Pera deja un muerto y paraliza la México-Cuernavaca (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – La volcadura de un tractocamión cargado con toneladas de plástico a la altura del kilómetro 66 de la autopista México-Cuernavaca, en la zona conocida como La Pera, provocó el cierre total de la vialidad en ambos sentidos.

De acuerdo con reportes preliminares, una persona falleció a causa del accidente mientras que otras tres están heridas.

El accidente ocurrió alrededor de las 07:30 horas de este lunes. Según reportes de medios locales, el conductor de la unidad pesada perdió el control al ingresar a la peligrosa curva de La Pera.

El peso de la carga —más de 30 toneladas de material plástico— provocó que el tráiler volcara sobre su costado izquierdo, proyectándose contra el muro de contención, bloqueando la totalidad de los carriles.

Según los reportes difundidos en la prensa local y redes sociales, un vehículo particular que circulaba en la zona se vio involucrado al ser impactado por la estructura del tráiler. Su conductor habría fallecido a causa del accidente.

#ULTIMAHORA Muere hombre al interior de su auto luego de ser impactado por la caja de un tráiler que volcó en el km 66+700 de la #autméxicocuernavaca El chofer perdió el control al entrar a la curva de la zona de La Pera y causó el accidente que también dejó a otro carro dañado pic.twitter.com/38TP7ZF8AJ — LISET GONZALEZ (@LisetGlezG) March 23, 2026

“Un automóvil particular blanco (placas C70-BNK) que circulaba en sentido opuesto fue impactado de lleno: su conductor, un hombre de aproximadamente 40 años, falleció al instante al ser aplastado por la estructura del tráiler”, reportó en su portal web el Diario de Morelos.

?? Otro ángulo de la volcadura en la México-Cuernavaca



El accidente de tráiler a la altura de La Pera deja, hasta el momento, una persona fallecida ??



?? Así se observa la magnitud del percance ?? pic.twitter.com/6GQ0W3fHNp — Extra de Morelos (@ExtraMorelos) March 23, 2026

Caos vehicular

El cierre de la autopista ha provocado una fuerte carga vehicular y un tránsito lento.

Tras más de seis horas de cierre total de la circulación en ambos sentidos de la México-Cuernavaca, la más reciente actualización de la cuenta en X de Caminos y Fuentes Federales (Capufe) a las 15:04 mencionó que continúa el cierre en dirección a la Ciudad de México, mientras que ya se restableció en dirección a Cuernavaca, aunque con carga vehicular.