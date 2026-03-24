Agentes que consumieron bebidas alcohólicas estaban fuera de servicio: Policía Vial de Zacatecas

Policías de Zacatecas son captados en video mientras consumen bebidas alcohólicas en instalaciones de seguridad. Foto: Especial

ZACATECAS, Zac., (apro) .- Tras la difusión de un video en que se observa agentes y al director de la Policía de Seguridad Vial consumiendo bebidas alcohólicas, la dirección de la corporación negó que los uniformados estuvieran de turno al momento de los hechos.

En el video difundido en redes sociales se exhibe a un grupo de policías de seguridad vial, incluido a su director, Oswaldo Caldera Murillo, ingiriendo cervezas y una botella de destilado en el patio central de la corporación. Todos están uniformados junto a una patrulla, presuntamente en horario laboral.

Sin embargo, la dirección de la Policía de Seguridad Vial informó que las imágenes corresponden al 11 de diciembre de 2025, fecha en la que se realizó una celebración interna con motivo del Día de la Virgen de Guadalupe.

"El brindis registrado en el video se llevó a cabo en un momento en que los elementos ya habían concluido su jornada de servicio y se disponían a retirarse a sus hogares para continuar con los festejos de carácter personal", señaló el comunicado oficial.

La institución insistió que "en ningún momento los elementos en cuestión se encontraban en funciones activas ni en turno de guardia al momento de los hechos".

Sin embargo, reconoció que las imágenes difundidas generan una percepción negativa entre la ciudadanía y que este tipo de conductas son incompatibles con los valores que rige corporación: la disciplina, la integridad, la responsabilidad y el compromiso con el servicio público.

En consecuencia, anunció, la Secretaría de Seguridad Pública y la dirección de la Policía de Seguridad Vial iniciarán "los procedimientos disciplinarios internos conforme al reglamento vigente".

Asimismo, dijo, se reforzarán los protocolos de conducta institucional, tanto dentro como fuera de las instalaciones, para prevenir situaciones similares.

La corporación agregó que, además se implementarán acciones de sensibilización y capacitación, orientadas a fortalecer la cultura de integridad y profesionalismo entre todos los elementos.

Tanto el video como la postura de la Policía de Seguridad Vial han recibido todo tipo de comentarios de usuarios de redes sociales, desde inconformidad, indignación hasta burlas.