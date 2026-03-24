Alumno de prepa mata a dos maestras que presuntamente le negaron el acceso por llegar tarde (Video)

MORELIA, Mich. (apro). - Un adolescente de 15 años asesinó este jueves a dos maestras en el acceso principal de la preparatoria Anton Makarenko, ubicada en la zona centro del municipio de Lázaro Cárdenas, luego de una discusión luego que presuntamente se le negara el ingreso al plantel por haber llegado tarde a clases.

De acuerdo con el reporte de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), se inició la carpeta de investigación por el homicidio de María Del Rosario S., y Tatiana B., de 36 y 37 años, respectivamente, quienes fueron privadas de la vida con disparos de arma de fuego.

Tras recibir el reporte en el 911 de detonaciones en el Plantel Educativo, el agresor que permanecía en el lugar, fue detenido por las autoridades portando un arma de fuego larga, fusil calibre 5.56.

Peritos especializados realizaron el procesamiento del lugar, así como el levantamiento de indicios que serán integrados a la investigación.

Docentes y alumnos fueron desalojados del plantel educativo por las autoridades a fin de realizar las diligencias correspondientes del lugar de los hechos.

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