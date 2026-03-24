Aún no identifican a la empresa que provocó derrame de petróleo en el Golfo de México

La presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia de prensa matutina. Foto: José Manuel Jiménez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno federal aún no tiene identificada a la empresa responsable del derrame de petróleo que afecta al Golfo de México.

“Todavía no se tiene identificada. Hay, digamos, hay... Profepa dice que fue una empresa, pero todavía no está totalmente identificada”.

Tampoco tienen aún identificada la causa del derrame y, dijo, tiene que analizarse de manera interdisciplinaria para realmente conocer el origen.

La mandataria federal pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) “que nos ayude con sus peritos para conocer, con su propia investigación, evidentemente, este derrame, sus impactos que está teniendo, etcétera”.

Por esa razón, conformó un grupo interdisciplinario “para realmente conocer y ver si todavía hay alguna fuga o no hay alguna fuga, o fue nada más de una sola ocasión”.

Este grupo está integrado por las secretarías de Marina, Energía, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Agencia de Seguridad y Ambiente, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

El lunes, el director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, le envió una nota de cómo llevan a cabo la limpieza.

“El secretario de Marina hoy me dio un informe, en la mañana, de lo que ellos están revisando. Hay que decir que se está haciendo la limpieza, incluso se enviaron más trabajadores de Pemex para poder seguir con la limpieza.”

El grupo interdisciplinario se reúne este martes y con la presidenta será este miércoles.

“De todas maneras, en este momento se sigue trabajando desde el primer momento en la zona y atendiendo a los pescadores. Y vamos a dar un informe aquí, en la mañanera, de todo lo que tiene que ver con este derrame”, prometió.