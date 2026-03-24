Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova en Chiapas cierra tras allanamientos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ante la falta de garantías para realizar su labor de defensa, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, radicado en Tapachula, Chiapas y dedicado a la atención de personas migrantes, anunció el cierre temporal de sus oficinas luego de dos allanamientos en menos de 72 horas, a pesar de contar con medidas de seguridad del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas, dependiente de la Secretaría de Gobernación.

Tras considerar “trágico que por la incapacidad e inoperancia de las autoridades”, la organización se vea obligada a cerrar por primera vez sus oficinas, en un comunicado responsabilizaron al Mecanismo de Protección y a las autoridades a las que han solicitado su actuación, “ante cualquier agresión y daño a nuestra integridad”.

Ya el viernes 20, el Centro de Derechos Humanos había denunciado el allanamiento y robo de “computadoras, teléfonos y documentos directamente vinculados” con el trabajo de defensa de personas en situación de movilidad.

“Nos preocupa especialmente que, pese a la existencia de otros objetos de valor, estos no fueron sustraídos. Ello sugiere que el robo tuvo como objetivo específico obtener información relacionada con nuestra labor de defensa”, informó la organización el mismo viernes 20 en un comunicado, al señalar que la persona que allanó sus oficinas dejó “huellas de su presencia en distintos espacios”.

En ese comunicado, el Fray Matías indicó que esos hechos se sumaron a otros incidentes que ya habían sido debidamente notificados al Mecanismo y a las autoridades competentes, sin que se hayan atendido las denuncias de manera oportuna.

Este lunes 23, la organización divulgó un segundo comunicado en el que denunció “un segundo allanamiento y robo con clara intención de intimidarnos, obstruir y desarticular nuestra labor de defensa de derechos humanos”, a pesar de contar con medidas de protección federal.

“Queremos dejar claro que este segundo ataque es directa responsabilidad por la inacción de las autoridades antes nombradas que, pese a ser de su conocimiento y existir una denuncia presentada el día 20 de marzo de 2026, con la solicitud explícita de resguardo de nuestra oficina, esta no fue atendida, resultando en un segundo ataque a nuestro Centro”, advirtió la organización.

Tras resaltar que quienes más se verán afectados por el cierre parcial serán las personas migrantes que requieren su defensa, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova urgió a los responsables del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras y Periodistas, “que no sean omisos ante nuestras solicitudes y que generen rutas efectivas para garantizar nuestra seguridad y nuestro derecho a defender derechos”.

Asimismo, instó a las autoridades locales, a la Fiscalía General del estado, a realizar una investigación “diligente de los hechos ocurridos” y dar medas de resguardo; y al gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, a instruir a las autoridades competentes “que garanticen las condiciones de seguridad y adopten las medas necesarias para proteger nuestro trabajo, la integridad de quienes formamos parte de esta institución y nuestras instalaciones y equipos de trabajo”.

A ese llamado se sumaron organizaciones de la sociedad civil como el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro-Juárez (Centro Prodh), que su página de X se sumó “a la denuncia ante la inacción de las autoridades locales y federales.

El Centro Prodh hizo un llamado expreso al Mecanismo de Protección “para garantizar la seguridad de esta organización, referente de defensa de los derechos de las personas en movilidad”.