Colectivas y activistas reclaman justicia por el feminicidio de Félix y sus dos hijas en Puebla

PUEBLA, Pue., (apro).- Organizaciones de la sociedad civil, colectivas, académicas, empresarias, defensoras y medios de comunicación feministas firmaron un pronunciamiento para exigir justicia por el triple feminicidio de Félix y sus dos hijas Johana y Yeraldine, de 20 y nueve años de edad, respectivamente.

En el escrito firmado por 26 organizaciones, hacen un llamado urgente a la Secretaría de las Mujeres y a la Fiscalía General de Puebla para que garanticen el acceso a la justicia por el feminicidio de estas tres mujeres y para que este caso se investigue con perspectiva de género, se esclarezcan los hechos y se castigue a los responsables.

Félix Bentura Martínez, de 42 años de edad, junto con sus dos hijas Johana María y Yeraldine Cuéllar Bentura, fueron desaparecidas el 4 de marzo, cuando un grupo armado se las llevó por la fuerza de su casa en el municipio de Cuyoaco y el pasado 22, 18 días después, fueron encontradas muertas en una barranca del municipio de Ixtacamaxtitlán.

Ficha de búsqueda

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“Desde el movimiento feminista, nombramos lo que el Estado muchas veces intenta diluir, esto no es un hecho aislado, es parte de una crisis sistemática y estructural de violencia contra las mujeres, que no ha sido atendida con la urgencia debida. Por lo que nosotras somos la voz, de las que ya no están y les han arrebatado la vida”, manifiestan las activistas y organizaciones.

Además, piden a la Secretaría de las Mujeres, autoridad responsable de la Alerta de Género que fue emitida el 8 de abril de 2019 para 50 municipios de Puebla, que presente de forma pública y transparente “El Plan de Acción 2026”, que rinda un informe de los avances de las medidas de prevención, seguridad y justicia de la Alerta y a dar resultados con metas específicas.

“La violencia feminicida persiste en el Estado de Puebla, las cifras son apabullantes, el Observatorio de Violencia Social y de Género de la Universidad Iberoamérica Puebla ha documentado 240 feminicidios en los últimos años y continúa el ascenso”, expone el pronunciamiento en contradicción con el discurso del gobernador Alejandro Armenta, quien ha destacado una supuesta reducción de feminicidios como un logro de su administración.

El escrito es firmado por Mujeres Tejiendo Valor, la Red Plural de Mujeres Puebla, Perspectivas Mx, 33 M, Punto Morado, Rosa Mexicano, Más por Puebla, Transparencia en Línea, Masculinidades Rosa, Código Patrimonial, Mujeres por el Derecho al Cuidado y Una Vida Libre de Violencia, Alas Abiertas, entre otras.