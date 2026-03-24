Dan de baja a siete agentes de tránsito de Matamoros tras operativo encubierto, liderado por alcalde

MATAMOROS, Tamps., (apro) .- En una acción inusual, el alcalde José Alberto Granados Fávila lideró personalmente un operativo encubierto con el objetivo de detectar actos de corrupción dentro de la corporación de Tránsito Municipal, lo que derivó en la baja inmediata de siete agentes.

De acuerdo con lo informado por el propio edil, en una conferencia de prensa, el despliegue se realizó durante cinco días y permitió evidenciar presuntas prácticas de extorsión, incluso en su contra, lo que motivó la separación de los elementos involucrados tras reunir pruebas.

El propio alcalde viajaba de manera oculta en la parte trasera de un vehículo, cuyo conductor ofreció una "mordida" a una agente de tránsito. Luego salió de la parte de atrás para encarar a la agente y regañarla por su conducta inadecuada

Granados Fávila dejó en claro que su administración mantendrá una política de “cero tolerancia” frente a cualquier conducta indebida, subrayando que no se permitirá que servidores públicos afecten a la ciudadanía ni dañen la imagen del gobierno municipal.

Como parte de las medidas implementadas tras el operativo, el alcalde anunció que el resto del personal de Tránsito será retirado temporalmente de labores de patrullaje y asignado a la operación de semáforos en distintos puntos de la ciudad durante los próximos días.

Asimismo, recordó que previamente ya se habían aplicado sanciones contra otros elementos por irregularidades, y adelantó que continúan abiertas diversas investigaciones internas para depurar la corporación y reforzar la confianza ciudadana.