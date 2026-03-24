Decomisan en Guanajuato más de 170 mil latas de cerveza con valor aproximado de 3.3 mdp. Foto: Especial

SAN FELIPE, Gto. (apro).- Elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado decomisaron más de 173 mil latas de cerveza con valor aproximado de 3.3 millones de pesos, luego de recibir un reporte ciudadano sobre el descargue de mercancía robada en una bodega.

La Secretaría de Seguridad y Paz dio a conocer que durante el operativo detuvieron a seis personas que se encontraban en el lugar, además de que se aseguraron tres vehículos para el traslado de la mercancía.

"En coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), se obtuvo una orden judicial de cateo, la cual fue cumplimentada mediante una intervención conjunta", señaló la dependencia del Gobierno del Estado al dar a conocer el decomiso de la mercancía de la que no pudieron acreditar su procedencia legal.

En el inmueble utilizado como bodega se localizaron 173 mil 861 latas de cerveza y 81 botellas de agua. El valor de la mercancía, estimó la Secretaría de Seguridad y Paz, es de al menos 3.3 millones de pesos.

Las personas detenidas y los bienes asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que dará continuidad a las investigaciones para determinar su origen y posible vinculación con actividades delictivas.

"Estas acciones reflejan el trabajo coordinado para recuperar mercancía, proteger a transportistas, empresas y comercios, y debilitar las estructuras delictivas que afectan la economía regional", señaló la Secretaría de Seguridad y Paz.

Finalmente, la dependencia pidió a la ciudadanía denunciar de manera anónima a la línea 089.