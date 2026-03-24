“Estoy muy contenta”: Marina del Pilar dice que asistieron 35 mil personas a concierto de Carín León

ENSENADA, B. C. (apro).- Autoridades del estado de Baja California aseguraron que más de 35 mil personas fueron las asistentes al concierto gratuito de Carín León, como parte de la llamada “Estrategia de la Paz” en el municipio de Tijuana, y que dicha cantidad fue calculada mediante drones.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda insistió en la cifra este martes durante su conferencia matinal realizada en Playas de Rosarito, tras el cuestionamiento de la prensa y tras la andanada de críticas locales ante la baja participación del público.

A Carín León le tocó abrir el llamado Circuito Nacional de Festivales por la Paz, promovido por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y se esperaban 80 mil personas el sábado 21 de marzo, pero mediante fotografías y videos la prensa local calculó unas 10 mil personas como máximo en el estacionamiento de la Plaza Monumental, en la delegación Playas de Tijuana.

Sin embargo, la mandataria estatal aseguró sentirse satisfecha con la participación del cantante de música regional mexicana oriundo de Hermosillo, Sonora.

“Yo estoy muy contenta con el concierto. Nunca se había realizado un concierto en esta plaza, de esa magnitud: fueron más de 35 mil personas, ciudadanos. Estamos arrancando con este tipo de eventos en los cuales acercamos la música, la cultura, de manera gratuita a todas las personas”, expresó.

Marina del Pilar consideró que quizá las 35 mil personas referidas hubieran tenido que “pagar miles de pesos” para poder acudir a una presentación de Carín León, al que calificó “de un fenómeno a nivel nacional e internacional”.

Aseguró que Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura del gobierno federal, “está muy muy contenta con los resultados”, además de reiterar que “una acción para reconstruir la paz en Baja California y México”.

“Nos sentimos contentos, satisfechos, con ganas de seguir promoviendo los conciertos gratuitos para que toda la población tenga acceso a ellos. Y seguir fomentado la paz desde la música, desde la cultura”, expresó.

Alma Delia Ábrego Ceballos, secretaria de Cultura de Baja California, destacó el ambiente familiar y que no hubo consumo de bebidas alcohólicas, al tiempo de comparar la iniciativa con los casos de Colombia y Barcelona, mismos que tuvieron buenos resultados.

Salvador Cervantes Hernández, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil en Baja California, detalló la manera en que hicieron la medición.

“El procedimiento para poder determinar la cantidad de personas que asisten a un evento es medir los espacios y la densidad de personas por metro cuadrado. De acuerdo a las imágenes que tomamos con el dron se hizo una proyección y se calculó cuántas personas estaban por metro cuadrado. Esto se multiplicó por los metros cuadrados y nos daba la densidad”, explicó.

Agregó que toda la parte frontal “tiene una densidad muy grande”, al tiempo de ejemplificar con el zócalo de la Ciudad de México.

“Ha habido hasta seis, siete, personas por metro cuadrado que parecería muy relevante, pero aquí tuvimos una densidad muy grande en la parte frontal. Y algo que hay que destacar es que el espacio nos permitía tener lugares muy abiertos, precisamente para que las familias se pudieran acomodar”, justificó Cervantes Hernández sobre cómo determinaron la afluencia.