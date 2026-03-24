Estudiante de 15 años mata a dos maestras en preparatoria de Michoacán

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Un estudiante de 15 años disparó con un arma de fuego dentro de una preparatoria ubicada en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, lo que provocó la muerte de dos maestras la mañana del martes 24 de marzo de 2026. Autoridades de seguridad detuvieron al menor en el lugar de los hechos e iniciaron una investigación ministerial.

La agresión ocurrió en un plantel educativo del municipio costero, donde personal docente y estudiantes realizaban actividades escolares al momento de las detonaciones. Elementos de seguridad acudieron tras recibir reportes de disparos dentro de la institución y localizaron a las dos docentes sin signos vitales en el interior del inmueble.

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La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó este 24 de marzo de 2026 que el adolescente fue asegurado en el sitio y puesto a disposición de la autoridad competente conforme al sistema de justicia para adolescentes. La dependencia estatal indicó que abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio y desplegó personal ministerial y pericial para realizar diligencias en el plantel.

Las autoridades señalaron que el menor permanece bajo resguardo institucional mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

Secretaría de Educación suspende clases y activa protocolos tras el ataque en la escuela

La Secretaría de Educación del Estado de Michoacán informó que suspendió las actividades escolares en el plantel donde ocurrió el ataque armado y activó protocolos de atención a la comunidad educativa.

La dependencia estatal indicó que se estableció coordinación con autoridades de seguridad y protección civil para resguardar el perímetro del inmueble y garantizar condiciones de seguridad para estudiantes, docentes y personal administrativo.

Personal especializado brindó atención a estudiantes y trabajadores del plantel tras los hechos. La autoridad educativa también mantuvo comunicación con madres y padres de familia para informar sobre la suspensión temporal de actividades escolares.

La Secretaría de Educación señaló que estas acciones se aplican como parte de los protocolos institucionales previstos ante incidentes que afectan la seguridad dentro de centros educativos.

Fiscalía investiga el origen del arma y las circunstancias previas al ataque

La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que las investigaciones se concentran en determinar el origen del arma utilizada, la forma en que ingresó al plantel y las circunstancias previas al ataque.

La institución ministerial señaló que personal pericial realizó el aseguramiento del arma y otros indicios localizados en el sitio. Los especialistas iniciaron los análisis técnicos correspondientes como parte del proceso de investigación.

La autoridad también recaba testimonios de estudiantes, docentes y personal administrativo que se encontraban en el plantel al momento de los hechos, con el objetivo de establecer la secuencia de acontecimientos.

La Fiscalía indicó que el caso se mantiene en investigación y que la situación jurídica del menor se definirá conforme a las disposiciones legales aplicables a personas adolescentes.

Investigación continúa para esclarecer los hechos ocurridos el 24 de marzo de 2026

Las autoridades estatales informaron que el caso permanece en proceso de investigación y que se continuará con la recopilación de información relacionada con el ataque ocurrido en el plantel educativo.

La Fiscalía estatal indicó que los resultados de los análisis periciales y las diligencias ministeriales permitirán establecer responsabilidades conforme a la legislación vigente.

El incidente ocurrió la mañana del martes 24 de marzo de 2026 en una institución educativa del municipio de Lázaro Cárdenas, en la región costera del estado de Michoacán.