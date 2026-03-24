Excluyen a mujeres periodistas de reunión en zona militar de Querétaro; exigen equidad en entrevistas

QUERÉTARO, Qro. (apro).- Unas 20 organizaciones y más de 40 mujeres periodistas exigieron a las autoridades que garanticen la participación en actos gubernamentales y el acceso a la información de las mujeres que laboran en los medios de comunicación en Querétaro.

La exigencia tuvo como antecedente una reunión el pasado 11 de marzo en la XVII zona militar de Querétaro, donde además del comandante, José Guillermo Lira Hernández, participaron funcionarios estatales y algunos representantes de medios de comunicación, todos varones.

“Directores de medios, columnistas y otros especialistas fueron invitados para hablar sobre ‘seguridad’, no obstante, notoriamente no fue invitada ninguna directora de medios, periodista o columnista mujer”, denunció en su comunicado Artículo 19.

“Además, algunos periodistas han emitido comentarios con discursos machistas en respuesta a esta situación. Inclusive en una discusión en un podcast periodistas hombres dijeron que ‘están ardidas’ y ‘que si no las invitan es porque no importa, es otra cosa’”.

“Les ardió a muchas comunicadoras que no hay una mujer invitada a una reunión, ¿no?, (…) Ya si no las invitan porque no importen, pues es otra cosa, ¿no?”, expresó Mario León Leyva, director del Diario de Querétaro, periódico de la Organización Editorial Mexicana (OEM).

Artículo 19 difundió que “el hecho pone en evidencia que los patrones de discriminación y misoginia en los medios persisten, y se hace necesario seguir visibilizando las barreras que continúan enfrentando las mujeres periodistas".

El lunes algunas de las periodistas mujeres que acudieron a la conferencia del gobernador, Mauricio Kuri González, “Contigo Informamos”, hicieron una protesta por la exclusión ocurrida días antes.

Ahí, a nombre de las periodistas mujeres, la conductora Isabel Posadas Méndez exigió equidad en entrevistas y convenios de publicidad en los medios que encabezan hombres y mujeres.

“Que las mujeres seamos consideradas, recibidas, atendidas, que haya la misma cantidad de entrevistas, la misma cantidad de convenios para los medios de comunicación encabezados por hombres, como para los medios de comunicación encabezados por mujeres, ¿podemos contar con este compromiso por parte del Ejecutivo del estado?”.

En la conferencia fue informado que quien convocó a la reunión fue el comandante de la zona militar, José Guillermo Lira Hernández, no obstante, el mando militar aclaró que fueron algunos de los medios quienes le solicitaron la reunión.

“Esa reunión fue a petición de algunos colegas de ustedes, no sé, pero fue por parte de un acercamiento, así como he tenido acercamiento con muchos miembros de la sociedad, academia, empresarios, etcétera, entonces en ese momento también me hicieron la petición de poder acercarse con nosotros, siempre estamos con apertura, y aceptamos la petición, ellos se encargaron de hacer la convocatoria, ya cuando se llevó a cabo la reunión, pues la verdad a mí también me sorprendió que no hubiera mujeres, la verdad que muy sorprendido”.

El gobernador, Mauricio Kuri se solidarizó con las mujeres inconformes y giró instrucciones a su secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres para revisar con las personas integrantes del gabinete que en las instalaciones y en actividades del Poder Ejecutivo de Querétaro no haya discriminación y se cumpla con la equidad de género.

En el comunicado de Artículo 19, se puede leer que las mujeres demandaron a las autoridades asegurar la participación abierta y con procesos transparentes de selección al invitar al gremio periodístico.